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"تراث الإمارات" يواصل برامجه الرمضانية

"تراث الإمارات" يواصل برامجه الرمضانية
3 ابريل 2023 15:21

(أبوظبي (الاتحاد) تنطلق مساء اليوم الاثنين فعاليات البرنامج الرمضاني لنادي تراث الإمارات في أسبوعه الثاني بمراكز النادي الشبابية والنسائية في أبوظبي والسمحة والعين. وتشمل برامج وأنشطة تراثية وثقافية ورياضية يشارك فيها الطلبة والطالبات المنتسبون للنادي.وكان الأسبوع الأول شهد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لبطولة نادي تراث الإمارات الرمضانية للرماية، التي ينظمها مركز العين الشبابي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمشاركة عدد كبير من المتبارين، وتستمر منافساتها حتى يوم 28 رمضان، بإشراف فريق من المدربين المتخصصين.

وأطلق النادي برنامج «مليح» الرمضاني بحصن الشباب في أبوظبي، الذي يستمر حتى 13 أبريل، بمشاركة طلاب مركز أبوظبي الشبابي وطلاب الأنشطة التخصصية بالنادي، الذين انخرطوا طيلة أيام الأسبوع في أنشطة اللياقة البدنية وكرة القدم والغوص الحر وكرة السلة والألعاب الشعبية وسباقات السباحة للمسافات القصيرة، إضافة إلى عدد من الورش التراثية والفنية التي شملت مواضيع بحرية وبيئية وتراثية مختلفة. واختتم الأسبوع الأول بإفطار جماعي هدف إلى ترسيخ ثقافة المساهمات المجتمعية وتعزيز مفهوم الترابط الاجتماعي وحب الخير لدى الطلاب، إضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات الأسبوع الأول.
وفي مركز السمحة النسائي شهد الأسبوع الأول باقة متنوعة من البرامج والأنشطة التراثية، بإشراف المدربات التراثيات ومشاركة الطالبات المنتسبات إلى المركز، حيث تضمنت الأنشطة فعالية «أهلاً رمضان»، وورش الحرف اليدوية مثل التلي والغزل، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية.

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