آمنة عبدالرزاق: العطاء غرسٌ طيب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ترى آمنة عبدالرزاق أن التطوع رسالة حياة، وقيمة إنسانية نبيلة لا يمكن الاستغناء عنها؛ لذا غرست في أبنائها منذ الصغر، حب العمل الاجتماعي، حتى باتت أسرتها شعلة عطاء تنير الطريق من حولها. ولم يكن مستغرباً أن تحصل الأسرة على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير، نتيجة ما تقدمه لخدمة للمجتمع ورفعة الوطن.

آمنة عبدالرزاق عضو مجلس فريق «سفراء السعادة التطوعي»، حاصلة على «جائزة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» فئة «الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم» في دورتها السادسة، والتي سلطت الضوء على الذكاء المجتمعي، والتفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطوّر والتغيير نحو مستقبل أفضل، وابتكار علاجات وحلول فعالة تسهم في الارتقاء بجودة المجتمع ورفاهيته. وترعى أسرة من 5 أطفال، بينهم 3 من أصحاب الهمم، لكنها نسجت من هذا التحدي نجاحاً كبيراً، حتى باتت الأسرة قدوة لكثيرين، في التميز الأكاديمي والخدمة المجتمعية عبر المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات طوال السنة، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

أسلوب حياة

آمنة من الأمهات المثاليات اللاتي حصدن العديد من الجوائز المرموقة، أهمها جائزة «الأم المثالية»، حيث استطاعت أن تدعم أبناءها الـ5 حتى أصبحوا متميزين في الأداء الأكاديمي والمجتمعي، بعدما تغلبوا على ما مروا به من صعوبات جعلوا منها باباً للنجاح والتفوق. فقد نشأوا في بيئة خصبة تتخذ من التطوع أسلوب حياة، حتى باتوا يبادرون بالمشاركة في أي فعالية أو نشاط، ما انعكس إيجاباً على محيطهم الدراسي وسماتهم الشخصية، مؤكدة أن التطوع ساعدهم في بناء شخصيات قوية قادرة على العطاء، وأصبحوا غرساً طيباً ومثالاً حسناً للمحيطين بهم. تزوجت آمنة برجل من أصحاب الهمم، وشقت طريق النجاح، وتخطت مراحل علاج أبنائها على مدار سنوات. وبالرغم من الصعوبات التي اعترضتها، لم تتخلّ عن فكرة التطوع، بل كان من بين أولوياتها، إذ تشارك مع أسرتها في مختلف الفعاليات لتعزز بينهم هذه القيمة النبيلة.

متابعة الدراسة

في الوقت الذي كانت تعتني فيه بأبنائها، اتجهت إلى متابعة دراستها في مرحلة الثانوية العامة، وحصلت على البكالوريوس والماجستير، وأصرت على الالتحاق بالعمل كي تساعد أسرتها وتواكب تطورات الحياة وتخفف الأعباء عن زوجها. وكانت تشارك في الفعاليات والمبادرات التطوعية، حتى حصلت مع أسرتها على عشرات شهادات التقدير. وقالت: بدأنا التطوع مع مجموعة «فخر الإمارات»، ثم مع فريق «سفراء السعادة التطوعي»، وشاركنا في مختلف المبادرات الوطنية والمجتمعية والخيرية، الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى مبادرات «نظفوا بر الإمارات» في عجمان، «كسر الصيام»، «نبرد عليهم»، «نظفوا بر البطائح» في الشارقة، «يوم السعادة» للعمال، «مسبار الأمل»، «سقيا الطير»، «العيدية»، «سعادتكم واجب»، «فطوركم سحورهم»، «ساعة سعادة» مع سفراء السعادة، «يوم الطفل الإماراتي»، وفعاليات «حق الليلة»، وسواها.

رسم البسمة

وأكدت آمنة أن التطوع شكّل حصانة معنوية لأبنائها، بسبب الهدف النبيل الذي يقومون به، فقد ازداد شغفهم بالعمل المجتمعي عندما أصبحوا يافعين، عبر المشاركة بالفعاليات التطوعية المدرسية، كما أن تجربتهم في التطوع زادتهم نضجاً، وجعلتهم يفكرون بطريقة مختلفة. وأضافت أن التطوع أكسبهم الكثير من المهارات، كالثقة بالنفس وسهولة التواصل والتعاطف، وتقديم الدعم لكل محتاج لنشر ثقافة التطوع بين الأفراد، والتي بدورها تعزز الروابط الاجتماعية وترفع الروح المعنوية بين الجميع. كما أن التطوع يزيد الشعور بالرضا والسعادة، عندما يسهم الفرد في إدخال الفرحة إلى القلوب، ورسم البسمة على الوجوه، وهذا إحساس لا يقدَّر بثمن.

سجلّ حافل

تعتز أسرة آمنة عبدالرزاق بسجلّ تطوعي حافل بالإنجازات، حيث حققت ما بين عامي 2008 و2022 مع «فريق سفراء السعادة التطوعي» و«رابطة فخر الوطن» و«مجموعة شكراً خليفة» 283 عملاً تطوعياً، بإجمالي 1698 ساعة تطوعية، ضمن المشاركات الوطنية والمجتمعية والخيرية، والمبادرات الرسمية وغير الرسمية.

سعادة غامرة

حرصت آمنة عبد الرزاق على غرس مفهوم العمل المجتمعي في أبنائها، ولشهر رمضان طابع خاص بالنسبة لها، حيث تسهم وأسرتها في توزيع وجبات الإفطار والسحور على الأسر المتعففة، معربة عن سعادتها عندما تلمس مشاعر الحب والامتنان والتقدير في نفوس الصائمين، الأمر الذي يمنحها وأبناءها طاقة كبيرة ويشعرهم بسعادة لا توصف، ويدفعهم لبذل المزيد من الجهد في سبيل الأجر والثواب.