9 مسلسلات.. بتوقيعات نسائية

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات التلفزيونية التي تُعرض خلال السباق الرمضاني، حضوراً نسائياً قوياً على صعيد التأليف والإخراج والتمثيل، مقارنة بالسنوات الماضية التي طغى فيها الحضور النسائي لنجمات الدراما على مستوى التمثيل فقط.

«تغيير جو»

مسلسل تقوم ببطولته منة شلبي وماجدة زكي وشيرين، تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف، التي أخرجت عدداً من المسلسلات الناجحة من قبل، منها «حكايات وبنعيشها: هالة والمستخبي»، و«إمبراطورية مين»، و«ليه لأ»، و«وش وضهر»، أما منى الشيمي فشاركت خلال رمضان في العامين الماضيين في تأليف مسلسلي «مين قال» و«خلي بالك من زيزي».

«علاقة مشروعة»

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر، تأليف سماح الحريري التي قدمت من قبل العديد من المسلسلات الناجحة، منها «الحقيقة والسراب»، و«أحلام لا تنام» و«رياح الغدر» و«القاصرات» و«ساحرة الجنوب».

«الهرشة السابعة»

بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين، ويتناول المشكلات التي يتعرض لها زوجان بعد السنة السابعة من الزواج، والمسلسل من تأليف مريم نعوم التي كتبت السيناريو والحوار خلال السنوات العشر الماضية لمسلسلات «بالشمع الأحمر» و«موجة حارة» و«ذات» و«سجن النسا» و«تحت السيطرة» و«سقوط حر» و«واحة الغروب» و«أبو عمر المصري».

«أم البنات»

مسلسل من بطولة سهير رمزي وفريال يوسف وهاجر الشرنوبي، وشاركت في تأليفه رانيا عاطف، ويتناول قصة أم لـ 5 بنات تعيش على تربيتهن بمستوى متواضع، وتتورط في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، فتسعى بناتها لإثبات براءتها.

«تحت الوصاية»

تقاسمت المؤلفة شيرين دياب كتابته مع شقيقها خالد، وتلعب بطولته منى زكي ونسرين أمين، ويتناول قصة امرأة تعول أسرتها من خلال مركب صيد، تواجه مشاكل عدة وخلافات في محيطها الأسري والعملي.

«الكبير أوي 7»

مسلسل كوميدي، يقوم ببطولته أحمد مكي ورحمة أحمد، وهو نتاج ورشة سيناريو شاركت فيها المؤلفة سارة هجرس، والتي شاركت أيضاً في كتابة الجزء السادس الذي عُرض في رمضان الماضي، ومن قبله برنامج «البلاتوه» و«أمين وشركاه».

«رشيد»

تتولى مي ممدوح إخراج مسلسل «رشيد» بطولة ريهام عبدالغفور، وتدور أحداثه خلال حقبتين مختلفتين يفصل بينهما 15 عاماً، ويُعتبر التجربة الإخراجية الأولى لها بعدما عملت مساعدة ثم مخرجة منفذة للعديد من المسلسلات الرمضانية، منها «زي الشمس» و«واحة الغروب» و«سر علني» و«خاص جداً» و«عفاريت السيالة».

«كامل العدد»

مسلسل من بطولة دينا الشربيني وإسعاد يونس وآية سماحة، تأليف يُسر طاهر التي تعاونت مع دينا عام 2020 في مسلسل «لعبة النسيان»، وتشاركها في تأليفه رنا أبو الريش التي شاركت من قبل في تأليف «هربانة منها»، و«لا تطفئ الشمس».

«الحلم»

واحد من مسلسلات الكرتون المهمة التي تعرض خلال رمضان، ويتناول قصة شخص يتهمه الجميع بالفشل بما فيهم أهله، إلى أن ينجح في الثانوية العامة ويلتحق بالجامعة ويشجعه الجميع بسبب مهاراته وذكائه الكبير، تأليف حنان عبدالله.

غائبات عن شاشة رمضان

تغيب مؤلفات ومخرجات حضرن بالعديد من المسلسلات الرمضانية، ومنهن كاملة أبو ذكري، التي أخرجت «بطلوع الروح» و«بـ100 وش» و«واحة الغروب» و«سجن النسا» و«ذات». وهناك شيرين عادل، التي أبدعت «رانيا وسكينة» و«النمر» و«هوجان» و«دلع بنات» و«الريان» و«العار» و«تاجر السعادة» و«سلطان الغرام» و«العميل 1001»، أما هالة خليل فقد شاركت كمؤلفة العام الماضي في «أحلام سعيدة»، ومن قبله أخرجت «الحجم العائلي» و«حكايات بنعيشها: فتاة الليل».