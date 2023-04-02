خالد النفيسي.. «كوميدي استثنائي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

للممثل الكويتي خالد النفيسي، تاريخ طويل ومسيرة فنية استثنائية، قدم فيها أكثر من 77 عملاً ما بين الدراما والمسرح والسينما، تنوعت بين الاجتماعية والكوميدية، حيث ترك إرثاً فنياً تتناقله الأجيال.

اشتهر النفيسي بدور «مانع علف» في مسلسل «الحيالة» الذي شارك في بطولته مع عبد الحسين عبد الرضا، إلى جانب عدد من المسلسلات التراجيدية والاجتماعية الأخرى، منها «عديل الروح» و«خالتي وعمتي» و«السرايات» و«الوريث» و«عائلة فوق تنور ساخن»، كما قدم النفيسي عدداً من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد منذ منتصف الستينيات. كانت بداياته مع مسلسل «مذكرات بوعليوي» عام 1964، ثم مسلسل «محكمة الفريج» 1967، و«مواقف» 1970، و«طيبة وبدر» 1976، و«درب الزلق» 1977، و«المصير» 1978. توالت أعمال النفيسي، وتميز بأدواره الكوميدية، وعُرف باحترافيته في تقمص الشخصيات الكوميدية في أعماله، وأبرزها مسلسل «إلى أبي وأمي مع التحية» بجزأيه الأول والثاني، و«خالتي قماشة» مع حياة الفهد، و«السرايات». وكان آخر أعماله الدرامية قبل وفاته مسلسل «فريج صويلح» الذي عُرض عام 2005، وجسد فيه دور «صقر بن نقدي»، وشارك في بطولته كل من إبراهيم الصلال وغانم الصالح وعلي المفيدي وانتصار الشراح.