نصائح لضبط مستويات السكري خلال الصيام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل صيام صحي خالٍ من الأوجاع، توجه الدكتورة هالة الأحمدية، استشارية السكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، نصائح عدة لمرضى السكري، وتؤكد أهمية الالتزام بها، ومنها:

* الحرص على تناول وجبات متوازنة خلال شهر رمضان، وإدخال جميع العناصر الغذائية المهمة، لا سيما الخضراوات والورقيات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

* اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة لاحتوائها على الألياف، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر.

* إدخال الأطعمة بطيئة الامتصاص التي تتصف بمؤشر غلاسيمي منخفض.

* يفضل تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الفاكهة الكاملة والابتعاد عن العصائر.

- تقليل الأطعمة الدسمة والمالحة والحلويات والقهوة والمشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكريات، كونها قد تسبب الجفاف.

* مراقبة سكر الدم باستمرار، واستشارة الطبيب حول جرعات الدواء لإجراء التغييرات الضرورية.

* الالتزام بأخذ العلاج في المواعيد التي حددها الطبيب.

* الإكثار من تناول السوائل بين الإفطار والسحور، للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف.

* الحصول على قسط كافٍ من النوم.

* يُنصح بممارسة الرياضة الخفيفة أو المتوسطة مدة 30 دقيقة يومياً بين الإفطار والسحور.

* إيقاف الصيام إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 60 مغم، أو إذا كان مستوى السكر في الدم أكثر من 300 مغم، أو إذا ظهرت أعراض ارتفاع أو هبوط سكر الدم.