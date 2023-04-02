الكركديه.. فوائد بلا حدود

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

يساعد تناول الكركديه في شهر رمضان المبارك على إمداد الجسم بالعديد من المكملات الغذائية المهمة بعد يوم صيام شاق، خاصة مع افتقاد الجسم خلال فترة النهار لنسبة كبيرة من المياه التي يحتاج إليها للعمل طوال اليوم.

الكركديه خالٍ من الكافيين ومصدر غني بمضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي ما يقلل الإصابة بالأمراض، وتحديداً السكري والقلب والأوعية الدموية، حيث تسهم مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات في الجسم. ولا يعد الكركديه بديلاً عن النظام الصحي بالكامل أو ممارسة الرياضة، حسب موقع «oprahdaily» المعني بالصحة، لكنه يزيد الكوليسترول الجيد ويخفض ضرر الدهون الثلاثية، ما يساعد على خفض الوزن وحماية الجسم من الأمراض وتقليل الالتهابات، ووقف معدل الشعور بالجوع، حيث يغير المذاق في الفم، ومع ذلك يساعد على الهضم، ويعمل كمدر طبيعي للبول، حيث يسحب الملح من الجسم، وهي آلية يتم من خلالها خفض ضغط الدم.