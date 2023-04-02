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كسوة الشتاء من الإمارات لفقراء سيبيريا

كسوة الشتاء من الإمارات لفقراء سيبيريا
3 ابريل 2023 02:55

موسكو (وام)

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نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع سِفَارة الدولة لدى روسيا الاتحادية، حملة خيرية وزعت خلالها مساعدات إنسانية على المحتاجين والفقراء في مقاطعة أومسك جَنُوب سيبيريا الروسية.  وتتضمن المبادرة «حملة كسوة الشتاء للمتضررين من موجة البرد في روسيا الاتحادية» التي تقوم على توزيع الملابس الشتوية والمواد الغذائية للمحتاجين والفقراء في المقاطعة، وتقديم المساعدات الإنسانية في المسجد المركزي بالمنطقة، وتقدمت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والأهالي بالشكر الجزيل للقائمين على إنجاز هذا المشروع الإنساني الخيري، ولسفارة الدولة في روسيا الاتحادية لمساعدتها في إنجاحه.

الإمارات
سيبيريا
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
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