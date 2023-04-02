التراث على واجهة اللوفر أبوظبي البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

بالضوء وحركته المتناغمة، يرسم متحف اللوفر أبوظبي صورة متكاملة لتراث دولة الإمارات، ويقدم يومياً من الساعة 6:30 مساءً إلى منتصف الليل يومياً حتى 15 مايو عروضاً ضوئية مذهلة يمكن مشاهدتها من ممشى المتحف، وتظهر صوراً أيقونية للتراث الإماراتي على سطح الواجهة البحرية، مع عروض للأنشطة والتقاليد الثقافية من الرحلات الصحراوية والبحرية والمناظر الطبيعية إلى الصروح المعمارية وصور مجتمع العاصمة وأسلوب العيش فيها. ويعد إحياء التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والإسهام في تواصل الأجيال، ضمن الاستراتيجيات الرئيسة التي تخصها الحكومة باهتمام بالغ.