الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

برج إيفل جديد في باريس

برج إيفل جديد في باريس
3 ابريل 2023 02:55

باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
إنقاذ 92 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
القضاء الفرنسي ينظر في حجز أملاك حاكم مصرف لبنان

شهدت ساحة شان دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس إضافة نسخة مطابقة للمعلَم الشهير، لكنها أصغر بعشر مرات من البرج الأساسي، في خطوة لم ترق لبعض الزوار والسكان.
وقال مبتكر النسخة التي سمّيَت «إيفيلا» فيليب ميندرون: إن فكرة بناء برج إيفل بمقياس 10/1 تراوده من 7 سنوات. ويبلغ طول النسخة المقرر بقاؤها في الموقع حتى 10 أبريل، 33 متراً وتزن 32 طناً.. ونشرت بلدية باريس على تويتر صورة تُظهر البرجين وأرفقتها بتعليق: «من وحي روحية تاريخ الأول من أبريل، يوم النكات والمقالب، لكن اطمئنوا، أنتم ترون بوضوح.. برجان في الساحة».

برج إيفل
فرنسا
باريس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية
اليوم 14:26
موضوعية
الاقتصادي
أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز
اليوم 14:20
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
عربي ودولي
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©