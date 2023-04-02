برج إيفل جديد في باريس

باريس (أ ف ب)

شهدت ساحة شان دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس إضافة نسخة مطابقة للمعلَم الشهير، لكنها أصغر بعشر مرات من البرج الأساسي، في خطوة لم ترق لبعض الزوار والسكان.

وقال مبتكر النسخة التي سمّيَت «إيفيلا» فيليب ميندرون: إن فكرة بناء برج إيفل بمقياس 10/1 تراوده من 7 سنوات. ويبلغ طول النسخة المقرر بقاؤها في الموقع حتى 10 أبريل، 33 متراً وتزن 32 طناً.. ونشرت بلدية باريس على تويتر صورة تُظهر البرجين وأرفقتها بتعليق: «من وحي روحية تاريخ الأول من أبريل، يوم النكات والمقالب، لكن اطمئنوا، أنتم ترون بوضوح.. برجان في الساحة».