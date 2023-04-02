8 اشتراطات لصندوق «الدليفري»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي سائقي توصيل الطلبات «الدليفري» الالتزام بمجموعة من الاشتراطات لصندوق توصيل الطلبات «الدليفري» من أجل سلامتهم. ووفقاً للاشتراطات يجب أن تكون الأبعاد الخارجية للصندوق 50 سنتيمتراً عرضاً وطولاً وارتفاعاً، وأن تكون حوافه مغطاة بعاكس فسفوري، وبدون زوايا حادة، واستخدام كتابة تعريفية واضحة من بعد 20 متراً، وتوفير فتحه أمامية للصندوق، وأن يكون مصنعاً من مادة الفايبر جلاس، ومثبتاً بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة أو السلة الخلفية، وإضافة رقم القاعدة «الشاصيه» مطبوعاً على الصندوق، ويكون مطابقاً لرقم القاعدة في ملكية الدراجة. وأوضحت مديرية المرور والدوريات، ومديرية ترخيص السائقين والآليات أن هذه الاشتراطات تهدف لتعريف السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتعزيز أمنهم وسلامتهم.