الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

8 اشتراطات لصندوق «الدليفري»

8 اشتراطات لصندوق «الدليفري»
3 ابريل 2023 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرزوقي بطل الشطرنج في «أبوظبي للألعاب الحكومية»
«شرطة أبوظبي» يتوّج بلقب «الألعاب الحكومية»

دعت شرطة أبوظبي سائقي توصيل الطلبات «الدليفري» الالتزام بمجموعة من الاشتراطات لصندوق توصيل الطلبات «الدليفري» من أجل سلامتهم. ووفقاً للاشتراطات يجب أن تكون الأبعاد الخارجية للصندوق 50 سنتيمتراً عرضاً وطولاً وارتفاعاً، وأن تكون حوافه مغطاة بعاكس فسفوري، وبدون زوايا حادة، واستخدام كتابة تعريفية واضحة من بعد 20 متراً، وتوفير فتحه أمامية للصندوق، وأن يكون مصنعاً من مادة الفايبر جلاس، ومثبتاً بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة أو السلة الخلفية، وإضافة رقم القاعدة «الشاصيه» مطبوعاً على الصندوق، ويكون مطابقاً لرقم القاعدة في ملكية الدراجة. وأوضحت مديرية المرور والدوريات، ومديرية ترخيص السائقين والآليات أن هذه الاشتراطات تهدف لتعريف السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

شرطة أبوظبي
سائقي الدليفري
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
حاكم الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي يوجه بترميم مجموعة من أندر الكتب العربية في مكتبة الإسكوريال الإسبانية
اليوم 14:26
موضوعية
الاقتصادي
أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز
اليوم 14:20
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
عربي ودولي
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
اليوم 14:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©