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خبراء يحذرون من خطورة استخدام بيانات سرية على "شات جي بي تي"

"تشات جي بي تي"
2 ابريل 2023 13:36

حذر خبراء معهد هاسو بلاتنر إنستيتيوت (إتش.بي.آي) الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات من مخاطر تقديم معلومات حساسة أثناء استخدام منصة المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي بسبب ضعف عوامل حماية البيانات والمحافظة على السرية في هذه المنصة.

وقال الخبراء إنه إلى جانب المخاوف من أن تقدم منصة "شات جي.بي.تي" إجابات خطأ أو مزيفة على الأسئلة، فإن هذه الخدمة لا يجب اعتبارها مكاناً جيداً للمحافظة على السرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على منصات محادثة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي في حياتهم اليومية، لذلك يحذر خبراء أمن البيانات من تداول المعلومات السرية عبر هذه المنصات.

في الوقت نفسه يشير خبراء معهد إتش.بي.آي إلى أن المستخدمين قد يندفعوا لإضافة بيانات حساسة على المنصة نظراً لآنه كلما قدم لها المستخدم معلومات، تمكنت من تقديم إجابات بطريقة أفضل وأذكى.

يذكر أن أي مستخدم يتداول معلومات سرية على أي منصة ذكاء اصطناعي، فإنه يخاطر بالتخلي عن سرية بياناته، وهو ما تؤكده  سياسة الخصوصية على منصة شات جي.بي.تي. تقول شركة أوبن.أيه المطورة لمنصة شات جي.بي.تي "كجزء من التزامنا بالسلامة والمسؤولية، نراجع محادثاتنا  لتحسين أنظمتنا والتأكد من التزام المحتوى بسياساتنا واشتراطات السلامة"، مؤكدة أن موظفي  المنصة يستطيعون رؤية ما يكتبه المستخدمون، في حين توفر الشركة خاصية حذف البيانات.

 

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المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
تكنولوجيا المعلومات
الذكاء الاصطناعي
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