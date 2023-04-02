مايكروسوفت تطرح نسخة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من "تيمز"
شعار مايكروسوفت في متجر مايكروسوفت في مدينة نيويورك
2 ابريل 2023 11:52
أطلقت إمبراطورية البرمجيات الأميركية مايكروسوفت نسخة جديدة من برنامج التواصل المكتبي "تيمز" مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتزيد الضغط على المنصة المنافسة سلاك.
وفي إطار مساعي مايكروسوفت لتعزيز قدرات منتجاتها باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة شات جي.بي.تي التي تطورها شركة أوبن أيه.آي المملوكة لمايكروسوفت، قالت الأخيرة إن التقنية الجديدة المعروفة باسم كو بايلوت في برنامج تيمز تجمع بين قوة نماذج اللغة الكبيرة المستخدمة في شات جي.بي.تي وبيانات المستخدم في تطبيقات مايكروسوفت جراف ومايكروسوفت365.
وقال جيف تيبر مدير مايكروسوفت في رسالة عبر الإنترنت إن النسخة الجديدة من تيمز أسرع بمقدار الضعف عن النسخة السابقة في حين تشغل نصف المساحة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر.
يذكر أن مايكروسوفت أطلقت تطبيق تيمز عام 2017 . يذكر أن تطبيقات منصات التواصل المكتبي التي تستهدف تسهيل التواصل بين أطقم الموظفين في الشركات والمؤسسات المختلفة والقضاء على تبادل رسائل البريد الإلكتروني المطولة.
وحققت هذه المنصات والتطبيقات انتشارا كبيرا أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد ولجوء أغلب الشركات والمؤسسات إلى العمل من المنزل.
وبحسب تيبر مدير مايكروسوفت فإن أكثر من 280 مليون شخص يستخدمون حالياً تطبيق تيمز شهرياً.