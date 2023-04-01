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«حياكم في أبوظبي».. نجوم مانشستر سيتي يروجون لمعالم العاصمة

«حياكم في أبوظبي».. نجوم مانشستر سيتي يروجون لمعالم العاصمة
2 ابريل 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملة ترويجية رقمية بمشاركة نجوم مانشستر سيتي لكرة القدم، وتتضمن الحملة التي تأتي امتداداً للشراكة القائمة بين الدائرة والنادي، فيلماً قصيراً يسلط الضوء على التجارب الاستثنائية في الإمارة، ويظهر في حملة «Pace is Everything 6» لاعبو مانشستر سيتي: سيرجيو جوميز وإيرلينج هالاند وريكو لويس ورياض محرز وستيفان أورتيجا وكول بالمر، يستمتعون بالشمس والبحر والرمال في أبوظبي، ويتعرفون على تقاليدها الأصيلة ومعالمها الثقافية والترفيهية خلال عطلتهم الشتوية.
انطلقت الحملة، أمس، عبر قنوات الدائرة الرقمية خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول في استاد الاتحاد، الملعب الرسمي لنادي مانشستر سيتي.. وتألق شعار «حياكم في أبوظبي» وسط الملعب، بالتزامن مع عرض الفيلم على الشاشة الكبيرة.

مانشستر سيتي
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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