الانزلاق على الحبل رياضة الصائمين في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

باقة منوعة من التجارب المشوقة والأنشطة المبتكرة تستقبل بها جزيرة الحديريات، محبي الرياضة والترفيه والتسلية خلال أيام وليالي رمضان، وفي صدارتها سلسلة من المسابقات المشوقة على مسارات الانزلاق على الحبل، وتسلق الجدران، ومسارات «بي إم إكس».. وتجري المنافسات في أجواء مفعمة بالإثارة والحماس، ويسعى المتنافسون إما إلى تسجيل رقم قياسي جديد، أو المنافسة على جوائز يومية متميزة، وتعرض اللجنة المشرفة على المسابقات أسماء ونقاط أصحاب الأداء الأفضل على لوحة المتصدرين، ليقارنوا أداءهم مع الآخرين، ما يشجعهم على تحسين أدائهم، كما تنشر اللجنة أسماء الفائزين على الشبكات الاجتماعية.