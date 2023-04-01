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«كارت ياس» مغامرات رمضانية بالسرعة القصوى

«كارت ياس» مغامرات رمضانية بالسرعة القصوى
2 ابريل 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل منطقة كارت زون ياس عشاق السرعة يومياً من السادسة مساء للانطلاق في مغامرات بالسرعة القصوى على المسار الجديد البالغ طوله  كيلومتراً واحداً، وأعلنت حلبة مرسى ياس أن المسار الجديد يتضمن مستويات متفاوتة للارتفاع، كما يمكن تعديل تصميمه إلى ثلاثة تصاميم مختلفة توفر فرصة إقامة سباقات عدة في وقت واحد، مع خيارات حركة غير مسبوقة، وتوفر ياس كارت الرائعة مجموعة إضافية من تجارب القيادة، ابتداءً من حصص بامبينو للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، وحصص القيادة للصغار (8 - 12 سنة)، وحصص القيادة للمجموعات.

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