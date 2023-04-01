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تجارب في الهواء الطلق

تجارب في الهواء الطلق
2 ابريل 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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«في الهواء الطلق»، سمة مميزة للفعاليات والتجارب التي تقدمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مستوى المدينة خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن: تجارب الأسواق الرمضانية الشهيرة وفعاليات الإفطار والسحور والتشكيلات الضوئية والألعاب النارية، إضافة إلى أنشطة الرياضة واللياقة البدنية. ويستمتع زوار دبي بأجواء رمضانية مميزة مع المجسمات الضوئية الرائعة في مواقع متعددة من المدينة، حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها والوجهات السياحية بالأضواء الرمضانية، فيما تنعكس أضواء عرض «أطياف رمضان في دبي» على المباني الشاهقة.

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