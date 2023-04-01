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أمسيات في «مسار المنحوتات»

أمسيات في «مسار المنحوتات»
2 ابريل 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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يتصدر معرض «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي، قائمة الوجهات العائلية في فترة ما بعد الإفطار، ويتيح للأسر والأصدقاء قضاء أوقات سعيدة في وجهة تمزج الفن مع الطقوس والعادات الرمضانية الأصيلة، ومستثمراً استمرار درجات الحرارة المعتدلة ليلاً، يتيح المعرض للزوار فرصة مشاهدة أربع منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات والأعمال التفاعلية. 
وتحت شعار «حكايات تحت البوابة»، يستضيف المعرض تشكيلة من الروائع الفنية العصرية والمستقبلية والمبتكرة لفنانين مرموقين ومستقلين ينتمون لحركات فنية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

مركز دبي المالي العالمي
الإفطار
رمضان
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