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المشمش.. وجبة غذائية متكاملة

المشمش.. وجبة غذائية متكاملة
2 ابريل 2023 02:46

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

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المشمش من الفواكه الطازجة الضرورية والحاضرة دوماً على موائد الإفطار بعد ساعات الصيام، ومن ثم يعتبر من الأساسيات، وينصح به خبراء التغذية لأهميته في إبطاء حركة الأمراض، وتسهيل حركة الهضم بالجهاز الهضمي بشكل كبير. يحتوي المشمش على نسبة كبيرة من فيتامين (أ) والبوتاسيوم، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب التي قد تتأثر مع ساعات الصيام الطويلة، فيما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ومع استخدامه مع مكونات الغذاء الأخرى تزيد من قيمته الغذائية مثل الحلويات والخشاف والعصائر. وينصح الخبراء بعدم الإكثار من تناول المشمش المجفف، حيث يتم استخدام بعض الطرق الكيميائية أثناء عملية التجفيف، وأحياناً يضاف إليه ثاني أكسيد الكبريت للاحتفاظ بلونه الذهبي لمدة أطول.

المشمش
الإفطار
رمضان
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