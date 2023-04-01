أحمد العسم يكتب: الاطمئنان والكتابة..

في ما لم أجد، ما وجدت كمية كافية أحمل بها خفت الرضا وثقل المعاني في دربي، أمضي بيقين بأن القادم «بإذن الله» أفضل، مطمئن أتقدم، على كف الأمان أضع ما أود، أقرأ الصباح قبل شروق الشمس، أقلب ورق القراءة، الكتاب الأبيض المملوء كلمات وحروفاً ولحظة أمينة على صورتي وصوتي، سفر آمن أكتب لأني أكتب، أتنفس، قادر على رؤية الطريق، أحلم أرى أمنيتي تحضنها أحلامي.

طمأنينة الكاتب..

يدرك تماماً الكاتب الأمين على الحرف أين يضعه؟ وكيف يخرجه للحياة؟ ومن هو المستهدف المستفيد من رؤيته من خلال ما يوجهه فهو المسؤول الأول عن ما يقدم للناس، الناس تبحث عن الصالح، الكلمة الطيبة شجرة مثمرة، ثمرها عطاء كبير، وهو المخلص المعبر عن ما يدور في قلب وعقل المتلقي، من وجهة نظري أن الكاتب المخلص يحمل رسالة حياتية دليلها الخير يستقي الكلمات من الحياة والأماكن، الدروب، الرؤية، الوجوه، الحوار البناء المثمر إلى ما يضيف له يمتلئ، حينها يجد الطمأنينة العالية.

الطمأنينة في الناس والمجتمع...

يجد الكاتب سعادته حين يرى الناس والمجتمع من حوله سعداء وما يقدم، هذا ما يراه ويتصوره حين يبدأ مشروع الكتابة، تعنيه ردة الفعل يتخذها مساراً يكمل به المشروع، ويثريه بنقاط بحث يبحث فيها عن جديد يضيء على ما يترك، نراه ولا نراه كالأماكن الأثرية، منازلنا القديمة وأبوابها الخشبية صديقة الزمن وأمثلة أخرى هي في أحاسيسنا وننساها، من هنا الكاتب مطمئن في قرار الكتابة متأمل يسلط الضوء على ما نفقد ويعيدنا إلى ما يجعل المشاعر تبوح.

في قراءة المشهد...

الكاتب يحرص على قراءة المشهد بظن طيب في المحيطين من حوله، يضع ما يقرأ مطمئناً، يترك صوته في أصواتهم، يقرؤون حين يغيب فهو لهم يكتب ولهم يسعى ويقدم ما يتناسب معهم، وكثير من الكُتاب وجدوا كتاباتهم تقرأ وأهدافهم التي ابتغوا تتحقق في نقل سليم وجيد، الظن في الخير مهم والعطاء مستمر إذا تمكن الكل من الوصول إلى الطمأنينة والهدف، مهمة الثقة هي وسادة الحياة الكبيرة تمنحنا سريراً نضع رؤوسنا عليه مطمئنين..

«من وقت الحياة إلى وقت يحيا بنا ونحيا به، نأخذ من يدهِ ورد الحياة بلا شك وشوك يصلنا إلا كل مهم، الطمأنينة باب ندخل منه وحقيبة نحمل بها سعتنا، وخبز يبشرنا بالتفاؤل».

من شجرة البيت...

«نولدُ وتولد معنا الأشجار/ في البيت شجرةُ لوزِ/ تنتج ورقاً للكتابة/ ونفس البيت شاعر/ قرر أن يتعافى مطمئناً/ يملأ الفراغ العاطفي/ بتدريب صوته وحياة تمتلئ/ حياة».