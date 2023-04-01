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علاء ولي الدين.. «العفوي»

علاء ولي الدين.. «العفوي»
2 ابريل 2023 02:46

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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صنع علاء ولي الدين لنفسه مكانة خاصة بأسلوبه التلقائي وأدائه المتميز، منذ أن بدأ مشواره مع دراما رمضان بدور في مسلسل «ناس كده وكده»، الذي جسد فيه شخصية فتى سيئ الحظ يبحث عن عمل، وذلك عام 1981، ثم استمر في تقديم أدواره الثانوية بمسلسلي «صراع» 1983، و«صور غريبة» 1984.
ولد علاء سمير سيد ولي الدين في محافظة المنيا عام 1963، وحصل على بكالوريوس التجارة، وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الذي عمل ممثلاً وكان مديراً عاماً لملاهي القاهرة.
قدم ولي الدين 24 عملاً درامياً، منها 15 بالماراثون الرمضاني، وسجل أول بطولة بمسلسل «زهرة والمجهول» عام 1984، وجسد شخصية «بلية» بائع الصحف، وفي العام التالي تألق من خلال شخصية «حبظلم» الفتى المدلل والمحب للطعام بشكل شره، في مسلسل «علي الزيبق»، وبعد عامين كرر تلك الشخصية في مسلسل «الزنكلوني».
ترك علاء بصمة في الفوازير، حيث شارك في 8 أعمال، بدأها عام 1987 مع شريهان في «ألف ليلة وليلة – الثلاث بنات»، وفي العام التالي شارك هالة فؤاد في «فوازير المناسبات»، ثم «الأشكيف وست الملاح»، مع ليلى علوي عام 1989. غاب علاء عن الفوازير 5 سنوات ثم عاد مع شيرين سيف النصر، في فوازير «احنا فين» عام 1994، ثم شارك وحيد سيف وجيهان فريد بطولة فوازير «كنز الكنوز» 1996.
وفي عام 1997، قام ببطولة أول سيت كوم عربي «وإنت عامل إيه»، وفي العام نفسه قدم فوازير «أعلام هند وبانيليا» مع حنان ترك، واختتم مسيرته في الفوازير من خلال «أبيض وإسود تاني»، مع غادة عادل. 
كما جسد شخصية «تامر» الشاب الذي يحلم بالزواج من ابنة عمه، بالمسلسل الرمضاني «أصل وخمس صور» عام 1997، وكان آخر حضور رمضاني لعلاء بالمسلسل الإذاعي «خلوصي حارس خصوصي» عام 2000.
رحل علاء ولي الدين عن عالمنا في 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 39 عاماً.

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