منصور الفيلي: كثرة النصوص تُثري الدراما

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى الممثل الإماراتي منصور الفيلي، أن الدراما المحلية تفوقت في السباق الرمضاني لهذا العام، بإنتاج وعرض 4 مسلسلات على القنوات المحلية المختلفة، حيث قدم صناعها توليفة غنية من القصص الاجتماعية والتراثية والكوميدية المتنوعة التي نالت إشادات عبر مواقع التواصل منذ عرض أولى حلقاتها، متمنياً أن يزيد عدد الإنتاجات إلى 10 مسلسلات في كل موسم رمضاني، مع إنتاج أعمال درامية أخرى في مواسم مختلفة. واعتبر أن هذا الأمر لن يتحقق إلا مع اكتشاف كُتّاب جدد، وظهور مخرجين شباب في الدراما التلفزيونية.

أوضح منصور الفيلي في حواره لـ«الاتحاد»، أن كثرة الإنتاجات على مدار العام، تساعد فناني الإمارات على الحضور، بعدما كان البعض يعانون من «بطالة درامية»، فيما كان آخرون يبحثون عن مشاركات خليجية سعياً وراء الحضور على الشاشة الفضية. واعتبر أن كثرة الإنتاجات هذا العام كانت أكبر دليل على الانفراجة في مسيرة الدراما، لا سيما أن هنالك ممثلين يظهرون في عملين دراميين في الوقت نفسه.

أفكار متفردة

يشارك الفيلي في رمضان هذا العام بعملين، هما: «بيت القصيد» إماراتي، و«النكران» خليجي مشترك يُعرض «قناة أبوظبي». وقد أوضح أن أكثر ما يميز «بيت القصيد» أنه قد تولى كتابته عبد الله صالح في تجربة أولى له في عالم الكتابة للدراما التلفزيونية، الأمر الذي نتج عنه عمل مختلف ومغاير، يمزج بين التراثي والقضايا الاجتماعية، منوهاً إلى أن كثرة النصوص تثري الدراما بتنفيذ مسلسلات بأفكار متفردة ومتنوعة في الطرح والمضمون والمحتوى.

خير وشر

وأعرب الفيلي عن فخره بأن يتشارك مع نخبة من أبرز ممثلي الإمارات في العمل التراثي المميز «بيت القصيد» الذي يلعب بطولته علي جمال وفاطمة الحوسني ومرعي الحليان، إخراج باسم شعبو. وتدور قصته حول صراع بين الخير والشر، ويحكي قصة رجل يدعى «ضاحي بن سيف» استغله والده وطمس شخصيته في طفولته، لافتاً إلى أنه يجسد في العمل دور الحارس «رجب» الذي يتعرض للظلم.

اكتساب الخبرات

ولفت الفيلي إلى أنه فنان يعشق المشاركة في الدراما الخليجية المشتركة، حيث عمل خلال مسيرته الفنية الطويلة في أكثر من مسلسل خليجي، ونالت انتشاراً كبيراً. وقال: الأعمال الخليجية المشتركة تنعش الدراما التلفزيونية، من حيث القصص المتنوعة وحضور مجموعة من أبرز فناني الخليج في عمل واحد، الأمر الذي يعود بالفائدة على الممثل والمشاهد، من حيث اكتساب الخبرات وتبادل الثقافات.

صراع الميراث

وثمّن الفيلي حضوره في مسلسل «النكران» الذي يلعب بطولته كل من داوود حسين وباسمة حمادة وأمل محمد وعبد المحسن القفاص وعلي جمعة ومحمد الأنصاري وعبير الجندي وشيلاء شبت، وهو من تأليف محمد جمال وإخراج خالد جمال، موضحاً أنه عمل متميز يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة، تلامس قلوب الشارع العربي، وتتمحور معظمها حول الصراع على الميراث، حيث يصوّر العمل قصة قرار أبناء «يوسف العراب» الحصول على حصصهم من الميراث، ورسم طريقهم بأنفسهم احتجاجاً على أعمال والدهم الخيرية، وتتوالى الأحدث لتكشف عن تغيرات جذرية في مسارات حياة أفراد هذه العائلة.