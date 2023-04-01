الأحد 2 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«تويتر» تنشر أجزاء من خوارزميتها لاختيار التغريدات

شعار تويتر
1 ابريل 2023 21:57

أصدرت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، علناً أجزاء كبيرة من خوارزميتها لاختيار التغريدات لموجز «الويب» الخاص بالمستخدمين.

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك، في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مساء اليوم، إنه يأمل في بناء الثقة من خلال الشفافية بإصدار الكود وراء توصيات «فور يو» للمنصة.

ونشر ماسك تغريدة عبر «تويتر» قال فيها «سيكون توفير شفافية الكود محرجا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسن سريع في جودة التوصية».

يمكن لمستخدمي «تويتر» عرض التغريدات إما بترتيب زمني أو يتم اختيارها بواسطة برمجيات الشركة. في الحالة الأخيرة، يمكن إضافة تغريدات من الملفات الشخصية التي لا يتابعها المستخدم فعلياً إلى موجز الويب.

وسرعان ما اكتشف الخبراء الذين يبحثون في الخوارزمية أنه تم توفير فئة منفصلة للتغريدات من ماسك نفسه. وعندما سئل عن هذا خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، وصفه ماسك بأنه «غريب»، وادعى أنه لا يعرف بهذا الأمر.

أخبار ذات صلة
ماسك يحذّر من «انهيار» شبكات التواصل الاجتماعي
ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار
المصدر: آ ف ب
تويتر
الخوارزميات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
حاكم عجمان في حديث مع سهيل المزروعي (الصور من وام)
الإمارات
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:48
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
الإمارات
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
اليوم 02:48
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
الإمارات
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
اليوم 02:48
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
الإمارات
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©