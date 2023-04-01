«تويتر» تنشر أجزاء من خوارزميتها لاختيار التغريدات

أصدرت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، علناً أجزاء كبيرة من خوارزميتها لاختيار التغريدات لموجز «الويب» الخاص بالمستخدمين. وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك، في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مساء اليوم، إنه يأمل في بناء الثقة من خلال الشفافية بإصدار الكود وراء توصيات «فور يو» للمنصة. ونشر ماسك تغريدة عبر «تويتر» قال فيها «سيكون توفير شفافية الكود محرجا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسن سريع في جودة التوصية». يمكن لمستخدمي «تويتر» عرض التغريدات إما بترتيب زمني أو يتم اختيارها بواسطة برمجيات الشركة. في الحالة الأخيرة، يمكن إضافة تغريدات من الملفات الشخصية التي لا يتابعها المستخدم فعلياً إلى موجز الويب. وسرعان ما اكتشف الخبراء الذين يبحثون في الخوارزمية أنه تم توفير فئة منفصلة للتغريدات من ماسك نفسه. وعندما سئل عن هذا خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، وصفه ماسك بأنه «غريب»، وادعى أنه لا يعرف بهذا الأمر. أخبار ذات صلة ماسك يحذّر من «انهيار» شبكات التواصل الاجتماعي ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار

المصدر: آ ف ب