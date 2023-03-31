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المدينة المستدامة تتألق بالأزرق في شهر التوحد

المدينة المستدامة تتألق بالأزرق في شهر التوحد
1 ابريل 2023 02:59

دبي (الاتحاد)

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طوال شهر أبريل، تتألق المدينة المستدامة في دبي باللون الأزرق تعبيراً عن تضامنها واحتفالها باليوم العالمي للتوحد، حيث تنير قببها بالضوء الأزرق ضمن حملة «نضيءُ بالأزرق» التي تستهدف زيادة التعريف والنهوض بمستوى الوعي العام باضطراب طيف التوحد. ويحتفي العالم بيوم التوحد في الثاني من أبريل من كل عام، وفي نفس التوقيت تنطلق المبادرات والحملات الداعمة لأفراد الفئة، وفي مقدمتها إضاءة المعالم في جميع أنحاء العالم باللون الأزرق، فـ«الأزرق» هو اللون الذي يحفز الإحساس بالهدوء ويرمز لتقبُّل الآخرين، وهو استعدادٌ يشكل أحد أبرز التحديات للمصابين بالتوحد.

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