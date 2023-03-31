سيارات طائرة في «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

عشاق الإثارة على موعد مع فعالية ترفيهية استثنائية للسيارات تستضيفها العاصمة أبوظبي يومي 13 و14 مايو المقبل في صالة الاتحاد أرينا، وتتميز العروض التي تنظمها «مونستر جام» بملاءمتها لكل أفراد الأسرة، إذ يستمتع الحضور من مختلف الأعمار بمشاهدة سيارات غريبة تقوم بحركات خطيرة وتحلق في الجو.

وتشتهر الفعالية بالسيارات والشاحنات الضخمة التي جرى تعديلها وتلوينها بأشكال ورسومات غريبة ومدهشة تجذب انتباه الجمهور وتبهرهم.. وتتضمن الفعالية حفلات تعارف تتيح للجمهور التعرف أكثر على السائقين والشاحنات التي يقودونها.