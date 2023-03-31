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اليونسكو تطالب بتطبيق «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»

اليونسكو تطالب بتطبيق «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»
1 ابريل 2023 02:59

باريس (أ ف ب) 

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دعت منظمة اليونسكو بلدان العالم إلى تطبيق توصيتها الصادرة عام 2021 لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعدما دعا إيلون ماسك ومئات الخبراء إلى وقف تطوير هذه البرامج لمدة ستة أشهر، محذرين من «مخاطر كبيرة على البشرية». وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: «يحتاج العالم إلى قواعد أخلاقية أقوى تحكم الذكاء الاصطناعي، وهذا هو التحدي الذي نواجهه في وقتنا الحاضر.. لقد وضعت توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الإطار التقني المناسب»، وأضافت: «آن الوقت لتنفيذ الاستراتيجيات والأنظمة على الصعد الوطنية، وعلينا أن نحول الأقوال إلى أفعال».

اليونسكو
الذكاء الاصطناعي
منظمة اليونسكو
أودري أزولاي
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