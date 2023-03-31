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إفطار «عالمي» في ضيافة «مدينة إكسبو»

إفطار «عالمي» في ضيافة «مدينة إكسبو»
1 ابريل 2023 02:59

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تجربة فريدة، يعيشها زوار مدينة «إكسبو دبي»، خلال شهر رمضان، عبر خيارات متنوعة للإفطار والسحور على موائد من مختلف البلدان تقيمها الشركات للأفراد والعائلات بمنطقة التنقل
وفي أجواء مميزة، يحتفي «حيّ رمضان» في مدينة «إكسبو دبي»، الذي انطلقت فعالياته في 3 مارس الماضي، بقيم  الكرم والتسامح والترابط الأسري والتراحم بين أفراد المجتمع ضمن أجواء روحانية ممتعة لكافة أفراد العائلة.

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ويمكن للزوار ارتياد المسجد في الموقع لأداء جميع الصلوات، وصلاة التراويح، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، تشمل ورش العمل والألعاب والعروض المسرحية المناسبة للعائلات.  
وانطلقت الفعاليات في «حيّ رمضان» مع احتفالات «حق الليلة» من 3 إلى 5 مارس، حيث تم تنظيم مسيرة لموكب من الإبل الأصايل الإماراتية في المدينة بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنظم أنشطة تراثية للأطفال والعائلات.

ويقدم الإفطار في شلالات «إكسبو» السريالية للشركات، تجربة متميزة تشمل محطات الطهي والموسيقى الحيّة في أجواء ساحرة، ويمكن للزوار تجربة التجمع على مائدة الإفطار المشتركة التي تمتد في طرقات منطقة التنقل مع قائمة من أشهى الأطعمة يقدمها عدد من كبار الطهاة المحليين والعالميين، حيث يستمتع الزوار بأطباق مستوحاة من منطقة البنجاب الهندية مع الشيف روهيت غاي، بينما سيقدم الشيف أثناسيوس كارجاتزيديس، من مطعم البارون الحائز جوائز عدة، تشكيلة شهية من أطباق مطبخ البحر الأبيض المتوسط، كما سيستمتع الزوار بألذّ الأطباق الخليجية من مطعم دخنة السعودي. وستتوج رحلة الطهي بحلويات رمضانية خاصة من «بريد أهد» ومقهى «ليليز». 
ويمكن حجز منطقة الشلالات بأكملها، ويرحب بالحجوزات لغير الشركات في شلالات «إكسبو» السريالية أيضاً لعدد لا يقل عن 10 أشخاص، وتستقبل مائدة إفطار منطقة التنقل كافة الزوار، علماً بأنه يمكن للزوار أيضاً اختيار طعامهم من قائمة المأكولات مباشرة في كافة المطاعم من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ليلاً.

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الإمارات
إكسبو
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الإفطار الرمضاني
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