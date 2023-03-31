سعود الجنيبي: أسعدُ الناس مَن أسعدَ الناس

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يؤمن سعود طارق الجنيبي بمقولة «أسعدُ الناس، مَن أسعدَ الناس»، انخرط في ميدان التطوع عام 2012، ومنذ ذلك الحين يقطف ثمار ما يقدمه في سبيل مساعدة الآخرين داخل الدولة وخارجها، حتى بات التطوع أسلوب حياة بالنسبة له. وهو أحد المنتسبين لبرنامج «تكاتف» التابع لمؤسسة الإمارات للشباب، يصف التطوع بالنعمة والقيمة النبيلة التي منحته السعادة وأعلت تقديره لذاته. واكتشف ذلك حين كان يتابع دراسته الجامعية، ليعيش شعوراً عظيماً بعد كل مشاركة ومع فرحة الآخرين وامتنانهم بما يقدمه مع أعضاء الفريق، ما جعله لا يتوقف عن التطوع في كل فرصة.

بدأ الجنيبي التطوع في «تكاتف» بمؤسسة الإمارات للشباب، حيث شارك في أكثر من 35 فعالية وحقق أكثر من 1200 ساعة تطوعية، ضمن مختلف المجالات الإنسانية والخيرية والتنظيمية والرياضية. وشارك في دعم مخيم اللاجئين السوريين «مريجيب الفهود» عام 2018 بالأردن، حيث عملت «تكاتف» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي على دعم المخيم عن طريق ترتيب المستودعات والتنظيم وإقامة فعاليات ترفيهية للأطفال والأيتام. ويزداد نشاطه التطوعي خلال شهر رمضان الفضيل، حيث يجد متعة كبيرة في الخدمة المجتمعية.

مهام خارجية

للتطوع عائد معنوي كبير على حياة الجنيبي، وقال: «شاركت في إعادة بناء البيوت المتضررة من إعصار ساندي عام 2014 في ولاية نيوجيرسي الأميركية، كما ساهمت في إنجاح العديد من المشاريع الكبيرة منها: المشاركة في تنظيم (إكسبو ميلانو 2015) بقيادة فريق متطوعي الإمارات لتنظيم جناح الدولة، وفي (إكسبو أستانا 2017)، وفي (إكسبو بكين 2019)، وفي (إكسبو دبي 2020)، وكان ذلك من أجمل التجارب».

الرياضة

وأضاف: «على صعيد التطوع الرياضي، قمت بالمشاركة في تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 8 مرات، وفي كأس دبي العالمي للخيول، وبطولة مبادلة للتنس، والألعاب الأولمبية الخاصة الإقليمية 2018 في أبوظبي، والألعاب العالمية الأولمبية 2019 في أبوظبي، حيث عملنا مع أصحاب الهمم، ولمسنا مدى استمتاعهم وسعادتهم بهذا الحدث الكبير، ولاحظنا نظراتهم التفاؤلية للمستقبل، ما جعلني شخصياً أقدر الحياة أكثر وأشكر الله على وافر نعمه علينا».

جسور تواصل

إلى جانب عوائده الاجتماعية والشخصية، فإن المتطوع يكتسب مهارات كبيرة، حيث يعتبر الجنيبي أن العطاء المتجذر في أبناء الوطن معانيه وقيمه عظيمة، وينعكس في الأفعال والأقوال. وقال: «استفدت كثيراً من التطوع، إذ ساهم في تقوية شخصيتي وأخرجني من منطقة الراحة، وذلك بعد المشاركة الدائمة في أماكن جديدة ودول مختلفة. وقد فتح لي المجال لربط جسور تواصل قوية مع مختلف الجنسيات التي التقيتها من مختلف أنحاء العالم، وكونت صداقات جديدة مع العديد من المتطوعين». وأوضح أن مفهوم العطاء أسهم في تطوير قدراته القيادية، وقد ساعده التطوع في تنظيم الوقت وسرعة التفكير والتحليل لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

سفير

ذكر سعود الجنيبي أن المتطوع في المحافل الدولية لا يمثل نفسه فحسب، بل يعتبر سفيراً لبلاده، حيث يعكس قيم العطاء التي تميز مجتمع الإمارات والمغروسة في أبنائها كأسلوب حياة.

وقال: «خلال مشاركاتي الدولية، كان العديد من الأشخاص يسألون عن دولة الإمارات، وكنت أشعر بالفخر دائماً لرؤية مدى احترام الجميع لدولتي الحبيبة، وذلك يزيد من مسؤوليتي في تمثيل وطني خير تمثيل».

إيجابية

قال سعود الجنيبي: «التطوع يمدني بالطاقة والسعادة والإيجابية، وذلك ما أصر على إيصاله لأصدقائي دائماً، وقد آمنت بقيمة العطاء ورسالته ولمست فوائده، ونقلت هذا الشعور لكل من حولي، وبات الكثير منهم من المتطوعين».