«تترات» المسلسلات تجذب النجوم

محمد قناوي (القاهرة)

أصبحت «التترات» جزءاً مهماً من العمل الدرامي، وعنواناً ومدخلاً للأحداث وعاملاً من عوامل نجاحها، لذا يحرص صنّاع الدراما على الاستعانة بأشهر نجوم الغناء لتقديم تترات أعمالهم لتجذب المشاهد، وأصبح المطربون أيضاً يتنافسون على تقديمها، لأنها تمثل علامة مميزة للمسلسلات وتبقى لسنوات. «الاتحاد» ترصد أبرز نجوم غناء التترات خلال دراما رمضان 2023.

عملة نادرة

قدم محمد منير تتر مسلسل «عملة نادرة» لنيللي كريم بالإضافة إلى تقديم 8 أغان ما بين تتر ورباعيات في العمل، وكلها من ألحان محمد رحيم وتوزيع عادل حقي وكلمات عبدالرحمن الأبنودي، وقد تم تسجيل الأغنية بأحد الاستديوهات بالقاهرة.

العمدة

مدحت صالح سجل تتر مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة روبي، إخراج عادل أديب، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. ووضع الموسيقى التصويرية و«الوتريات» أو الفواصل الخاصة بالأحداث، الموسيقار شادي مؤنس.

جت سليمة

كعادتها في أعمالها الدرامية، أدت دنيا سمير غانم تتر مسلسلها «جت سليمة»، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي. والمسلسل تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.

حرب الجبالي

غنى المطرب بهاء سلطان تتر مسلسل «حرب الجبالي» بطولة أحمد رزق، ويحمل اسم المسلسل، كلمات جمال بخيت وألحان وليد سعد، وشارك في بطولة العمل هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، قصه سيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

جعفر العمدة

قدم أحمد سعد تتر مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان وهو التعاون الثاني بينهما، بعد البرنس عام 2020، وفي العمل الجديد قدم سعد تترَي البداية والنهاية و3 أغانيات أخرى خلال الأحداث، من كلمات أحمد إبراهيم وألحان هيثم نبيل.

سِتّهم

المنشد الديني ياسين التهامي شدا تتر مسلسل «سِتّهم» لروجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، وهو مأخوذ من قصص حقيقية، ويروي سيرة 4 سيدات مكافحات.

المداح

قدم حمادة هلال تتر مسلسله «المداح أسطورة العشق» في موسمه الثالث، مثلما قدم أغاني تترات الأجزاء السابقة من المسلسل، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

البارون

نيرمين وهبة قدمت تتر مسلسل «عودة البارون» بطولة حسين فهمي وإخراج الأردني سامر خضر، كلمات الشاعرة نور عبدالله وألحان المؤلف الموسيقي محمد شاشو، وجاء اختيار نرمين بعد سلسلة من الأغاني المتميزة التي قدمتها، منها «وردة شامية وقاع المدينة وليل ورجال، وأسير الانتقام».

تغيير جو

قدم أمير عيد تتر مسلسل «تغيير جو» بطولة منة شلبي، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

رمضان كريم

تتر الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، سيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز، أداه حكيم، بعد النجاح الذي حققه في شارة الجزء الأول.

بالنار

قدمت رحمة رياض تتر مسلسل «النار بالنار»، تأليف رامي كوسا، إخراج محمد عبد العزيز، بطولة عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز وطوني عيسى وزينة مكي.

عِشرة عمر

أدت ماريتا الحلاني تتر مسلسل «عِشرة عمر» الذي تلعب بطولته مع جو صادر بمشاركة روزي الخولي ولمى لوند، كتابة لبنى مرواني وإخراج أحمد حمدي.

ضرب نار

بعد غياب 30 عاماً منذ أن قدما تتر مسلسل «الوسية»، عاد المطربان محمد الحلو وحنان ماضي لغناء تتر مسلسل «ضرب نار»، كلمات أمير طعيمة ولحن وتوزيع خالد عز، وتتحدث عن مشاعر الفراق، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إخراج مصطفى فكري.

مجاريح

قدمت أحلام تتر المسلسل الخليجي «مجاريح»، والعمل من تأليف جمال سالم، إخراج عيسى ذياب، وبطولة سعاد عبد الله وأسمهان توفيق وعبدالإمام عبدالله وهند البلوشي.