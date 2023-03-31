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عبد الحسين عبد الرضا.. «عملاق الكوميديا»

عبد الحسين عبد الرضا
1 ابريل 2023 02:59

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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قدم عبد الحسين عبد الرضا، إبداعات لا تنسى خلال مسيرة 60 عاماً، حافلة بالأعمال الدرامية التي ساهمت في تطور الحركة الفنية في الكويت تحديداً والخليج عموماً.
أكثر من 35 مسلسلاً ما بين الكوميدي والاجتماعي، لعب بطولتها عبد الحسين عبد الرضا، واستحق من خلال الأدوار التي جسدها أن يطلق عليه جمهوره ألقاباً فنية عدة، منها «عملاق الكوميديا» و«صانع الابتسامة».
اشتهر عبد الحسين ببطولة المسلسل الشهير «درب الزلق» الذي جسد فيه شخصية «حسين بن عاقول» الملقب بـ«حسينوه» وعُرض عام 1977، وكوّن فيه «دويتو فني كوميدي» مع الممثل القدير سعد الفرج، الذي لعب دور «سعد». وتميز عبد الحسين عبر أدواره وأعماله الرمضانية التي قدمها عبر الشاشة الفضية، حيث ناقش العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، وسلط الضوء على مدمني المخدرات في «الانحدار»، وعرض حال الاقتصاد الكويتي في «سوق المقاصيص»، وعلم الشباب المعنى الحقيقي للحب في «درس خصوصي». وناقش اختلاف الميول الفكرية، وكيف يؤثر ذلك على العلاقات بين أفراد المجتمع في «الأقدار»، وحكى قصة ساعي بريد يدعى «بو ردح» في مسلسل «قاصد خير»، وجسد دور رجل وصولي وانتهازي يدّعي الفقر بينما هو في الحقيقة رجل ثري، كما قدم العديد من المسلسلات الكوميدية التي حققت صدى وانتشاراً كبيرين من بينها «مذكرات بو عليوي» عام 1964، «محكمة الفريج» عام 1967، و«أجلح وأملح» عام 1970، و«الملقوف» عام 1973، و«أبو الملايين» 2013، و«العافور» 2014.
عاصر عبد الحسين تطور الحركة الفنية في الكويت، حيث ساهم مع عددٍ من رفقاء دربه الفني، منهم سعد الفرج وغانم الصالح وإبراهيم الصلال وخالد النفيسي وعلي المفيدي، في تقديم أعمال متميزة، حيث أبدع في تقديم العديد من ألوان الفنون، كالتمثيل والغناء والتأليف المسرحي والإنتاج الفني، في المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة.

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