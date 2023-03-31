سجن مساعد مخرج في مقتل المصورة السينمائية هاتشينز

قضت محكمة أميركية، اليوم الجمعة، بحبس ديف هولز، المساعد الأول لمخرج فيلم «راست»، في حادث مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص بأحد مواقع التصوير، في أول حكم إدانة يصدر عن محكمة بشأن الحادث الذي هز هوليوود في عام 2021. وافقت القاضية ماري مارلو سومر في ولاية نيو مكسيكو على اتفاق أبرمه هولز الذي كان مسؤولاً عن موقع التصوير وقت الحادث، مع المدعين فيما يتعلق بتهمة الإهمال في استخدام سلاح قاتل أودى بحياة هاتشينز أثناء تصوير الفيلم. يمثل قرار الإدانة خطوة إلى الأمام بالنسبة للمدعين العامين بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية منذ أن وجهوا اتهامات في يناير بحق الممثل أليك بالدوين وآخرين ممن تعاملوا مع السلاح المستخدم في قتل هاتشينز. حكمت القاضية على هولز بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب وضعه تحت المراقبة غير المشروطة. شمل قرار المحكمة أيضاً تغريمه 500 دولار أميركي، إلى جانب مشاركته في الخدمة المجتمعية لمدة 24 ساعة، وحضور جلسة تعليمية حول التعامل الآمن مع الأسلحة النارية. لقيت هاتشينز حتفها عندما أطلق الممثل بالدوين النار عليها من مسدسه في أثناء التحضير لتصوير أحد مقاطع الفيلم. وقال المدعون إن هولز، بصفته مساعداً أول للمخرج، كان مسؤولاً عن تفقد الأسلحة النارية وإجراءات السلامة في مواقع التصوير في الفيلم. أخبار ذات صلة تفاصيل عن مطلقة النار في مدرسة أميركية بعد «مذبحة الابتدائية».. البيت الأبيض يدعو لحظر بيع الأسلحة

المصدر: آ ف ب