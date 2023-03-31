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لندن تعرض هيكلاً لأكبر ديناصورات العالم

لندن تعرض هيكلاً لأكبر ديناصورات العالم
31 مارس 2023 04:04

لندن (أ ف ب) 

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يعرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن بدءاً من اليوم هيكلاً عظمياً جرى صبّه لأحد أكبر الديناصورات على الإطلاق، في أوّل معرض لهيكل عظمي مماثل في أوروبا.
وكان هذا الحيوان يعيش قبل نحو مئة مليون سنة في باتاغونيا ويأكل 130 كيلوغراماً من النباتات يومياً.. وأكد الباحثون أنّ هذا الديناصور الذي ينتمي إلى عائلة التيتانوصورات والمُسمى «تيتان باتاغونيا» لو كان بوضعية مستقيمة لكان حجمه مماثلاً لمبنى مؤلّف من خمس طبقات.
ويشكل الهيكل البالغ ارتفاعه 37,2 متر نسخة طبق الأصل لأحد التيتانوصورات الستة التي عُثر عليها في الأرجنتين عام 2010.

لندن
متحف التاريخ الطبيعي
بريطانيا
الديناصورات
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