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موسيقى ومعارض و«جيمز» في «رواق» السعديات

موسيقى ومعارض و«جيمز» في «رواق» السعديات
31 مارس 2023 04:04

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل جزيرة السعديات في أبوظبي ضيوفها خلال ليالي شهر رمضان المبارك بمجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تعكس روح الشهر الكريم، وفي الصدارة تظهر فعالية «رواق رمضان» الأولى من نوعها، والتي ترسخ مشاعر الألفة والود الرمضانية، وتتضمن الفعالية برنامجاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية اليومية التي تتضمن باقة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، وألعاب الواقع الافتراضي و«الآركيد». ويستمتع الزوار بالعديد من العروض الموسيقية في حفل رمضاني حصري من بيت العود العربي «المالد الإماراتي»، وكذلك زيارة معرضي «زهور» و«اللقطة: التصوير الفوتوغرافي عبر الزمن».

أبوظبي
الإمارات
جزيرة السعديات
رمضان
شهر رمضان
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