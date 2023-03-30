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فرنسا تضع استراتيجية لمواجهة الجفاف ونقص المياه

جفاف أجزاء من نهر "لوار" في فرنسا جراء نقص الأمطار
30 مارس 2023 23:28

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، استراتيجية خاصة بترشيد استهلاك المياه لمواجهة الجفاف.

وحدد ماكرون النسبة المستهدفة لترشيد استهلاك المياه عند 10% بحلول 2030.

وقال ماكرون "إن هذه الخطة بشأن المياه هي خطة مبدئية للتوفير وكفاءة استهلاك المياه على المدى الطويل"، وأشار إلى الجفاف الذي تشهده فرنسا مؤخراً.

وذكر الرئيس الفرنسي أن ترشيد استهلاك المياه ضروري حيث يعني التغير المناخي أن المياه ستقل بنسبة 30 إلى 40 % بحلول 2050.

وتهدف زيادة سعر المياه عند مستوى معين من الاستهلاك إلى الحد من الاستهلاك.

شهد الشتاء الحالي في فرنسا مستوى كبيراً من الجفاف. وذكرت وكالة الأرصاد الفرنسية أن البلاد لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة المتواصلة من دون أمطار منذ بدء تسجيل هطول الأمطار في 1959.

وأوضح ماكرون أن الأرض جافة بصورة غير معتادة في هذا الوقت من العام، كما أن منسوب المياه منخفض في العديد من أنحاء البلاد.

وشهد الصيف الماضي جفاف بعض الأنهار والبحيرات في فرنسا.

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المصدر: د ب أ
فرنسا
الجفاف
المياه
استراتيجية
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