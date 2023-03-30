خبراء يحذّرون من مخاطر كبيرة على البشرية جراء الذكاء الاصطناعي

وقّع مئات الخبراء العالميين عريضة دعوا فيها إلى وقف لمدة ستة أشهر، لتطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي 4" الذي أطلقته شركة "اوبن ايه آي" في منتصف مارس الجاري، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية". في العريضة المنشورة عبر موقع "فيوتشر اوف لايف دوت اورغ) (futureoflife.org)، طالب الخبراء بوقف مؤقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تساعد على التمييز بين الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من قبل برامج للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع "المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبّب بها هذه البرامج". ووقّع العريضة شخصيات سبق أن عبّروا علناً عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه ويظهر إمكانات تفوّق فيها على البشر، بينهم مالك تويتر وشركتا "سبايس اكس" و"تيسلا" إيلون ماسك ومؤلف كتاب "سايبيينز" يوفال نواه هراري. في مؤتمر صحفي عقده افتراضياً في مونتريال، أبدى أحد الموقّعين على العريضة وهو الرائد الكندي في مجال الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو، مخاوفه من هذه التقنية، وقال "لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثّر على شعوب وتعرّض دولاً للخطر". وأضاف "ينبغي إبطاء هذا السباق التجاري"، داعياً إلى "مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي، على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية". أما سام التمان رئيس شركة "أوبن ايه آي"، فأبدى خشيته من احتمال أن يُستخدَم "تشات جي بي تي"، الذي صمّمته شركته، لنشر "معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية". وقال، في حديث إلى شبكة "ايه بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، في منتصف مارس الجاري، إنّ "المجتمع بحاجة إلى وقت ليتكيّف" مع هذه البرامج. وأضاف أن "الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقاً غير منضبط لمختبرات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة، يعجز أحد حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكّدة". ومن بين الموقعين على العريضة المؤسس المشارك لشركة "آبل" ستيف ووزنياك وأعضاء من مختبر "ديب مايند" للذكاء الاصطناعي التابع لشركة "غوغل"، ورئيس شركة "ستابيليتي ايه آي" المنافسة لـ"اوبن ايه آي" عماد موستاك، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين أميركيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومهندسين من شركة "مايكروسوفت". أخبار ذات صلة 140 مبادرة للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بالإمارات رئيس أوروبا والشرق الأوسط لدى بنك «لومبارد أودييه»: الإمارات تقود الاستثمار في القطاعات الجديدة عالمياً

المصدر: آ ف ب