الصين تطلق أقماراً صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

أطلقت الصين صاروخاً حاملاً من طراز "لونج مارش2- دي"، مساء اليوم الخميس، لوضع أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد في الفضاء.
وأطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية من طراز "بايسات-1" في الساعة 650 مساء (بتوقيت بكين) اليوم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، قبل دخولها إلى المدار المحدد مسبقاً، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
بشكل أساسي، ستقدم تلك الكوكبةمن الأقمار خدمات تجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد.
تعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 469 لصواريخ "لونج مارش" الحاملة.
ولدى الصين محطتها الفضائية تيانجونج (القصر السماوي) الخاصة بها، واستثمرت بكين مليارات الدولارات الأميركية في برنامجها الفضائي، وتشغل بالفعل بنجاح مركبة استكشاف على سطح كوكب المريخ.