تجارب رمضانية تراثية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشكل التجارب الرمضانية في أبوظبي وجهة مفضلة للاستمتاع بأمسيات الشهر الفضيل في أجواء مفعمة بإلهام الفنون وعبق الثقافة والتراث الأصيل. وتتنوع هذه الأنشطة من سرد القصص والاستماع إلى الحكواتي تحت النجوم والجلسات والأمسيات الموسيقية، وورش العمل الثقافية، إلى رواق رمضان والأسواق التقليدية. وفيما يلي مختارات من هذه التجارب الرمضانية.

يحتضن متحف اللوفر أبوظبي 3 أنشطة ثقافية على مدى 3 أمسيات في إطار سلسلة «المنامة»، التي تحتفي بالهندسة المعمارية التقليدية في المنطقة القائمة على استخدام أشكال البناء المستدام للحفاظ على اعتدال درجة الحرارة داخلها. وتشمل الأمسيات محاضرتين عن التاريخ والتراث الغني للهندسة المعمارية في دولة الإمارات وعرض «بين ريشة ووتر». ويشهد متحف اللوفر أبوظبي عروضاً ضوئية مذهلة يمكن مشاهدتها من الممشى، وتظهر صورٌ أيقونية للتراث الإماراتي على أسطح الواجهة البحرية، مع عروض للأنشطة والتقاليد الثقافية من الرحلات الصحراوية والبحرية والمناظر الطبيعية إلى الصروح المعمارية وصور مجتمع العاصمة وأسلوب حياتهم.

ويدعو «سولت كامب» عشاق الفن وتذوق أشهى المأكولات لاكتشاف رحلة فريدة في متحف اللوفر أبوظبي من خلال فعاليته «الفن ترك الإطار»، التي تقدم عالماً من الفن ثلاثي الأبعاد يتيح المجال لمشاهدة أعمال الفنانين الكلاسيكيين برؤية جديدة. وعلى مسرح مرتفع وسط الرمال، يستضيف «سولت كامب» برنامجاً من العروض الحية من لاعبي الخفة إلى عازفي العود.

من 31 مارس إلى 3 أبريل، يرحب قصر الحصن بالزوار في منطقة الحصن التاريخية، مع برنامج متنوع من التجارب الرمضانية التقليدية، بما في ذلك الفعاليات الترفيهية، والعروض الفنية الحية، ومنصات تقدم قائمة من أشهى المأكولات. وفي اليومين الأول والثاني، ستكون المنطقة الواقعة بين قصر الحصن وبيت الحرفيين مخصصة للسيدات فقط، بينما باقي مناطق الحصن متاحة للجميع.

من 6 إلى 16 أبريل، يدعو «رواق رمضان» في منارة السعديات زواره لإحياء التقاليد الثقافية الرمضانية في أجواء معاصرة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، مثل الألعاب وورش العمل والحوارات والعروض الفنية وغيرها الكثير.

ترحب العين حتى 11 أبريل بالجميع للاستمتاع بفعالية «رمضان في حفيت»، المستوحاة من أجواء العين والثقافة الإماراتية الأصيلة، وقضاء أحلى اللحظات مع العائلة والأصدقاء في أمسيات الشهر الفضيل. وتضم الفعالية، التي تقام على مدار 3 أسابيع في حديقة المبزرة الخضراء عند سفح جبل حفيت، برنامجاً حافلاً من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية وتجارب التسوق والطهي والعروض الموسيقية الحية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة حصرية لتناول أشهى المأكولات في «جلسة رمضان» فوق منصة مرتفعة.

تعود الليالي الرمضانية إلى واحة العين حتى 15 أبريل، وتستضيف سلسلة من الأنشطة الثقافية وتجارب الطهي والترفيه العائلي، بالإضافة إلى بث خاص «مباشر من الواحة» للبرنامج التلفزيوني المعروف «الشارة» الذي يذاع على قناتي أبوظبي والإمارات. تقام حوارات رمضان في متحف قصر العين من 13 إلى 15 أبريل، ويشهد البرنامج جلسات حوارية في رحاب متحف قصر العين حول مواضيع العلم والإيمان، والتي يقدمها علماء معتمدون من وزارة الأوقاف، أو ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، أو جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

يقدم هريس رمضان في متحف قصر العين أيام الجمعة فقط، 24 و31 مارس، و7 و14 أبريل، إحياءً لتقاليد إعداد وجبة الهريس في بيوت الشيوخ، وتوزيعه على الجيران والأصدقاء في رمضان، يدعو متحف قصر العين الجميع لتذوق هذا الطبق الذي يعد سيد المائدة الرمضانية، والتعرف على مكوناته وكيفية تحضيره.

وتقدم فعالية «مرويات عيناوية» في قلعة الجاهلي يوم 11 أبريل، وتُعتبر تجربة لسرد القصص تجمع الخبراء والمؤرخين والأفراد من المجتمع لاسترجاع الحكايات التي تروي تاريخ العين وذكريات مجتمعها. وتركز هذه الأمسية على جبل حفيت والمناطق المحيطة به.

ويستضيف البرنامج الرمضاني في بيت محمد بن خليفة يومي 3 و11 أبريل أمسيات موسيقية حية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، وأنغام الموسيقى الشرقية الأصيلة من خلال عروض العود والقانون والكمان والناي.

ويستضيف برنامج منوعات موسيقية حتى 21 أبريل، مع جلسات طربية لفنانين إماراتيين وخليجيين، والتي تحيي تراث هذه الجلسات في تسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وتُدشن علامة «فيندي» أول مجلس يحمل علامتها في الإمارات في مطعم تاشاس البطين، الذي يوفر وجهة مثالية للقاء العائلات والأصدقاء في شهر رمضان.

ومن 7 إلى 20 أبريل، تستقبل شارلوت تلبوري الضيوف لتمضية أجمل الأوقات خلال ليالي رمضان في أول مجلس يحمل علامتها في المنطقة، والذي يستضيفه «سوسايتي كافيه» بممشى السعديات. ويوفر المجلس مساحة فاخرة لقضاء أمسيات رمضانية أصيلة، مع قائمة مختارة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب دروس لتعليم أسرار استخدام مستحضرات التجميل يقدمها خبير عالمي. ويستضيف ديبتيك في مقهى «إثر» من 6 أبريل حتى نهاية شهر رمضان الزوار، بما يعكس الأجواء المميزة.