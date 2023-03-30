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ماسة وردية نادرة جداً تُطرح في مزاد بنيويورك

ماسة وردية نادرة جداً تُطرح في مزاد بنيويورك
30 مارس 2023 12:42

أعلنت دار "سوذبيز" الأربعاء أن ماسة وردية "من بين الماسات النادرة جداً" ستُطرح في مزاد بنيويورك في نوفمبر بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.

وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي يزن 10.57 قراريط واستُخرج عام 2019 من منجم في بوتسوانا وكان وزنه الإجمالي حينها يبلغ 23.78 قيراطاً، في الثامن من يونيو في نيويورك.
وأوضحت دار "سوذبيز" أنّ المزاد على هذه الماسة المُسماة "إتيرنل بينك" والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، سيقام خلال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.

وقال رئيس قسم مبيعات المجوهرات في دار "سوذبيز" الكسندر إبلين "نحن نتعامل مع أندر ماسة من بين القطع النادرة، مع حجر لا مثيل له".

وأضاف "قُدّرت قيمة القيراط الواحد من الماسة بـ3.3 ملايين دولار، ويبلغ سعرها التقديري تالياً أكثر بقليل من 35 مليون دولار، في أعلى قيمة تقديرية لقيراط واحد لأي حجر كريم طُرح في السوق".

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