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"يوتيوب": لسنا منصة تواصل اجتماعي

"يوتيوب": لسنا منصة تواصل اجتماعي
30 مارس 2023 08:53

قال الرئيس التنفيذي لـ "يوتيوب"، نيل موهان، إن الموقع "ليس حقاً منصة وسائط اجتماعية، بل هو مكان للتواصل مع منشئي المحتوى".

وأضاف موهان في تصريحات لموقع أكسيوس: "إنه مكان تأتي فيه لاستهلاك كل ما يتعلق بالفيديو.. هذه هي حالة الاستخدام الأساسية لمنصتنا، بدلاً من محاولة التواصل مع أصدقائك ومشاركة المحتوى مع أصدقائك".

وقال: "عندما تتطلع إلى التواصل مع المحتوى من خلال الفيديو، فإن يوتيوب هو المكان الذي تأتي إليه للقيام بذلك".

وأضاف أن "سحر يوتيوب يحدث عندما يتواصل الأشخاص مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم".

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