ناصر القصبي.. الكوميدي المحترف

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يُعتبر ناصر القصبي أحد أهم ممثلي الكوميديا في الخليج والوطن العربي، اشتهر بالمسلسل السعودي الكوميدي «طاش ما طاش» مع عبدالله السدحان، وقدما معاً 18 جزءاً طيلة عقدين من الزمن، وأصبح العمل من أشهر المسلسلات الخليجية التي حققت رواجاً كبيراً، إلى أن اجتمعا سوياً مجدداً عام 2020، ليقدما جزءاً جديداً من المسلسل بعنوان «أحلى ما طاش» الذي استعرضا من خلاله مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المجتمع السعودي والخليجي عموماً بطريقة كوميدية.

استمر القصبي في مشواره الفني بتقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات عدة، منها: «سيلفي» و«العاصوف».

جسد القصبي في أجزاء «طاش ما طاش» المتعددة، نحو 540 شخصية مختلفة، استطاع من خلالها أن يضع بصمة في الدراما الخليجية، وبالأخص في الأعمال الكوميدية، حيث عُرف بتلقائيته وشخصيته المرحة، وتجسيده المحترف للشخصيات بكوميديا عفوية.

لم يقف القصبي عند النجاح الذي حققه في «طاش ما طاش»، بل قدم عدداً من المسلسلات الأخرى، التي كان بعضها عبارة عن «اسكتشات» مضحكة، يعتمد فيها على كوميديا الموقف، والبعض الآخر يستعرض من خلالها قضايا مجتمعية وإنسانية في إطار كوميدي، منها: «سيلفي» و«العاصوف» و«مخرج 7» و«ممنوع التجول».

كما لعب القصبي بطولة أعمال أخرى تنوعت أدواره فيها بين الدراما والكوميديا، مثل «السراج» و«عيون بريئة» و«القصر» و«شوية ملح» و«خلك معي» و«أبيض وأسود» و«37 درجة مئوية» و«الدنيا حظوظ» و«كلنا عيال قرية» و«أبو الملايين»، وغيرها.