10 مسلسلات تتناول «تعدد الزوجات»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل قصص الحب والرومانسية وتعدد الزوجات والمشكلات الاجتماعية حضورها خلال دراما رمضان، كما حدث في العديد من المسلسلات في الأعوام الماضية، وتحضر هذا العام من خلال عدد كبير من الأعمال التي تفتح ملف تعدد الزوجات، حيث ترصدها «الاتحاد» في السطور التالية..

«المداح»

يشهد الجزء الثالث من «المداح» الذي يحمل عنوان أسطورة العشق لحمادة هلال، وقوع البطل في قصتي حب في وقت واحد لشخصيتين تجسدهما هبة مجدي ويسرا اللوزي، وأثناء حيرته بينهما يقع في غرام ثالثة تجسدها لوسي، ليقع في حيرة بينهن.

«جميلة»

يحتوي مسلسل «جميلة» على خط درامي لشخصية الزوج التي يجسدها هاني عادل، والذي يتزوج مرتين، الأولى من سيدة طيبة تجسد دورها ريهام حجاج، والثانية شريرة تجسدها عبير صبري، وتدخل الزوجتان في العديد من الصراعات والخلافات للفوز به.

«العمدة»

يتزوج محمد رمضان، خلال مسلسل «العمدة» من أربع سيدات، تجسد أدوارهن زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب، وكان ذلك قد تكرر مع رمضان بمسلسلاته من قبل، ومنها «البرنس» و«الأسطورة».

«كامل العدد»

يشهد مسلسل «كامل العدد» لدينا الشربيني وشريف سلامة تعدد العلاقات الزوجية، حيث تتزوج البطلة من شخص وتنجب منه، ثم تنفصل عنه وتقع في غرام رجل انفصل هو الآخر عن زوجته ويتولى تربية أولاده، وتواجه قصة حبهما مشاكل كثيرة، ولكنها تنتهي بالزواج.

«حضرة العمدة»

يجسد صلاح عبدالله في مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي، شخصية رجل متزوج من سيدتين، وهو ما يتكرر في مسلسل «رمضان كريم2»، أما في مسلسل «رشيد» لريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح، فيجسد شخصية ثري متعدد الزيجات.

«نصي التاني»

يجسد علي ربيع في مسلسل «نصي التاني» شخصية موظف في بنك، يتقابل مع فتاة جديدة في كل حلقة أو حلقتين، ويعيش قصص حب مع سبع فتيات وسيدات، تجسد أدوارهن ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وبسنت شوقي وأسماء أبو اليزيد ورنا رئيس وجيلان علاء ووفاء عامر.

«علاقة مشروعة»

يجسد ياسر جلال في مسلسل «علاقة مشروعة» شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر، ويعيش حياته في هدوء قبل أن تكتشف زواجه من أخرى تجسد دورها داليا مصطفى.

«الهرشة السابعة»

يتناول مسلسل «الهرشة السابعة» لأمينة خليل ومحمد شاهين فكرة انفصال الزوجين بعد السنة السابعة، ويسلط الضوء على الخيانة الزوجية والزواج السري، والأضرار التي تترتب عليه.

«مذكرات زوج»

يناقش مسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفي وعائشة بن أحمد، العديد من المشكلات الزوجية، من بينها تعدد الزوجات، ويمثلها شخصية خالد الصاوي الذي يتزوج أكثر من مرة خلال الأحداث.

«الكبيرة فحت»

يجسد كمال أبو رية في مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام، شخصية رجل بدوي من مطاريد الجبل لديه أكثر من زوجة، ومع ذلك يسعى للزواج من «الكبيرة فحت» التي تجسدها سماء إبراهيم.