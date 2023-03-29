«قناة أبوظبي» تعرض «مقابلة مع السيد آدم 2» و«خريف عمر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن عرض مسلسلي الدراما والتشويق «مقابلة مع السيد آدم 2» و«خريف عمر» عبر شاشتها وتطبيقها الرقمي ADtv، لتثري دورتها الرمضانية المتميزة لهذا العام والتي تأتي تحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك».

قصص غامضة

ويعود مسلسل «مقابلة مع السيد آدم 2» بعد انتظار دام لأكثر من عامين ليكشف في الموسم الثاني عن مفاجآت وقصص غامضة تحوط بحياة البروفسور في الطب الشرعي آدم بعد مقتل ابنته، حيث يواصل الأب المفجوع رحلة انتقامه بكشف ملابسات القضية وتقصّي جرائم الإتجار بالبشر بمساعدة محقق في الأمن الجنائي.

ويشار إلى أن الموسم الأول من المسلسل السوري المشوق حقق نجاحاً كبيراً بعدما لاقى إعجاب شريحة واسعة من الجمهور العربي، كما تصدّر قائمة أكثر الأعمال في المتابعة الرقمية على تطبيق وموقع قناة أبوظبي بـ1.85 مليون مشاهدة، بما يعكس الحضور الرقمي القوي لـ «أبوظبي للإعلام» والذي يضمن وصول الجمهور إلى المحتوى المتميز والمتنوع الذي يواكب تطلعاته ويلبي مختلف أذواقه.

العمل من بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس ويزن خليل وجيانا عيد وفاديا خطاب، وسواهم من النجوم السوريين، وهو من تأليف وإخراج فادي سليم.

رجل قانون

تقدم الدورة الرمضانية الجديدة على تلفزيون أبوظبي وتطبيق ADtv المسلسل السوري «خريف عمر» من إخراج المثنى صبح، والذي يطل على المشاهدين ليروي قصة رجل قانون تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابته بالزهايمر ودخوله في رحلة الانتقام لمن شهد ظلمهم في الماضي. ويضم طاقم العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، بما فيهم سلوم حداد وباسم ياخور ومعتصم النهار وعبدالمنعم عمايري.

إنتاجات أصلية

تضم الدورة الرمضانية الجديدة على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv باقةً متنوعة من المسلسلات والبرامج الدينية والمتنوعة، بينها 3 مسلسلات و3 برامج من إنتاجات «أبوظبي للإعلام» الأصلية، هي: «قفص مخملي» و«فنطاس» اللذان يعرضان حصرياً على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv، والمسلسل الخليجي «النكران»، والدراما المصرية «ضرب نار»، وعدد من البرامج التفاعلية، أبرزها «تدري» و«حديث الإمام الطيب» و«مطبخ حياة».