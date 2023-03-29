جابر الأحبابي: «الوطن التطوعي».. انتماء مستدام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن رسالته الرامية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى مختلف الفئات العمرية، ودعم قيم الالتزام، يقدم فريق «الوطن التطوعي»، خدمات مميزة من أجل الوطن والمجتمع، حيث يشارك في تنظيم المعارض والمؤتمرات وإدارتها، ويتبنى ويدعم المبادرات والأفكار التطوعية، كما يعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ويعزز انتماء الشباب لوطنهم، عبر دمج شرائح المجتمع لخدمة الوطن تحت شعار «البيت متوحد»، ليتواصل التعاون مع الجهات التطوعية داخل الدولة وخارجها.

عن أهمية تفعيل الدور المجتمعي، تحدث المهندس جابر الأحبابي رئيس فريق «الوطن التطوعي»، لافتاً إلى ضرورة تعزيز توجيهات القيادة الرشيدة في غرس حب الوطن والانتماء إليه. وذكر أن أعضاء الفريق متمسكون بهويتهم الوطنية، وهم مجموعة من مختلف شرائح المجتمع والتخصصات، ما يؤهلهم للانخراط في مجالات تطوعية عدة، ضمن خطة مدروسة. ويضم الفريق نحو 15 ألف متطوع من 53 جنسية، وقد شارك وأطلق أكثر من 206 فعاليات، وحقق أكثر من 30 ألف ساعة تطوعية، تاركاً بصمة مستدامة في المجتمع.

أيتام وأصحاب همم

ولفت الأحبابي إلى أن فريق «الوطن التطوعي»، الذي تأسس بداية العام 2016، برئاسة سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان الفخرية، يهدف إلى خدمة الوطن والمجتمع، من خلال إطلاق عدة مبادرات تستهدف أصحاب الهمم والأيتام والأسر المتعففة، ومن بينها المبادرة الرمضانية «فطوركم علينا». كما يهتم بفئة النشء، من خلال قسم لتأهيلهم وتدريبهم على التطوع، من عمر 7 إلى 15 عاماً، مع تطوير مهاراتهم وإعدادهم لسبر أغوار العمل التطوعي. وأضاف: «يعدّ التطوع، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية، سلوكاً حضارياً يعزّز قيم التكافل والتعاضد والتآزر، وينعكس تأثيره إيجابياً على حياة الأسرة والفرد والمجتمع، كما يسهم في الارتقاء بالثقافة المجتمعية، وتنمية الحس بالمسؤولية وتحفيز روح العطاء.

«أنا ملهم»

وأورد الأحبابي، أن الفريق يعمل وفق منظومة متكاملة، تبدأ بالتطوع في الميدان إلى تمكين المتطوعين في مختلف المجالات، وعبر قسم «أنا ملهم» يتم العمل على تدريب المتطوعين على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، ولاسيما المصابين بالتوحد أو متلازمة داون، إضافة إلى الصم والبُكم. وأضاف: «نقوم بتنظيم دورات للمتطوعين من أجل تعريفهم بالعمل التطوعي والبروتوكولات المتبعة بالفعاليات بشتى أنواعها، بالإضافة إلى نقل التجارب بين المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وبين فترة وأخرى يتم تنظيم فعاليات وورش تستهدف دمجهم مع بعضهم البعض، بهدف تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات، ضمن عدة مبادرات ثابتة وأخرى متحركة، ننفذها في مختلف المناسبات، ومنها: مبادرة «عيديتنا» التي ننظمها في كل عيد، حيث نوزع هدايا وعيديات في شوارع مدينة أبوظبي والعين، ومبادرة «صيفنا عطاء» لفائدة العمال عبر توزيع الماء وبعض الوجبات الخفيفة والشمسيات».

مبادرات رمضانية

وعن المبادرات التي يقدمها فريق «الوطن التطوعي» خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، قال الأحبابي: «الفعاليات الرمضانية التي يطلقها الفريق من المبادرات الثابتة والدائمة، ومنها «فطوركم علينا» حيث نوزع ما بين 500 و1000 وجبة إفطار يومياً طوال الشهر، وفي العام الماضي تم توفير نحو 16.490 وجبة، و40 سلة رمضانية، ونعمل على مضاعفة هذا العدد. وللتحفيز على القراءة وحفظ القرآن الكريم سننظم مسابقة للنشء تحت عنوان «القارئ الصغير» إلى جانب «المجالس الرمضانية» التي تظهر جهود المتطوعين وقدراتهم وإبداعاتهم، كما سنعمل على توزيع الهدايا على العمال والأسر المتعففة خلال عيد الفطر لنشر الفرحة وإدخال السرور إلى قلوبهم»، وذكر أن المبادرات ستتواصل خلال الصيف لفائدة العمال من خلال مبادرة «صيفنا عطاء»، أما في الشتاء فسوف يتم توفير أجهزة تدفئة وبطانيات لـ 100 أسرة متعففة.

إدارة مؤهلة

وأشار الأحبابي إلى أن فريق «الوطن التطوعي»، يمتلك إدارة مؤهلة على دراية بخدمة المجتمع وتوفير احتياجاته، وأضاف: «نعمل وفق منظومة متكاملة، تهتم بتكوين وتأهيل المتطوعين، عبر كوكبة متميزة من المواطنين والمقيمين، فإلى جانب الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والعائلية التي نسهم في إنجاحها، نقدم خدمات توعوية وإرشادية للزوار من كبار السن وذوي الهمم والأطفال والنشء».

قاعدة بيانات

فريق «الوطن التطوعي» مدرج ضمن منصة الإمارات للمتطوعين، والتي تحرص على احتساب الساعات التطوعية. ويملك قاعدة بيانات لكل المتطوعين لحفظ حقوقهم، وغرس روح العطاء في نفوسهم، وصقل مهاراتهم المهنية بالتعاون مع جهات متخصصة.