اللوفر في رمضان.. «تأمل» و«منامة» وخطوط عربية

أبوظبي (الاتحاد)

فرصة فريدة للاستمتاع بأجواء رمضان في أحضان الثقافة والتراث، يتيحها متحف اللوفر أبوظبي عبر برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات، وفي صدارتها معرض «نظرة تأمل في التراث الثقافي»، ويتضمن المعرض صور رحالة مسافرين عبر البحر والصحراء، إضافة إلى لوحات وأعمال فنية تسلط الضوء على فن العمارة الإماراتي، ويشمل البرنامج عروضاً فنية مختلفة من المنطقة، أبرزها العمل التركيبي الهندسي «المنامة»، بخلاف جلسات حوارية رائعة وعرض حيّ تتناغم فيه عذوبة ألحان العود مع جمال الخط العربي.. وتشمل الزيارة مشاهدة مجموعة المقتنيات الفنية المعروضة في قاعات المتحف، ووجبة إفطار استثنائية على حافة مياه الخليج.