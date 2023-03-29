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في قرم الجبيل.. تجديف ومشي لتعزيز لياقة الصائمين

في قرم الجبيل.. تجديف ومشي لتعزيز لياقة الصائمين
30 مارس 2023 03:56

أبوظبي (الاتحاد)

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يقدم متنزه قرم الجبيل أبوظبي مجموعة كبيرة من التجارب الرمضانية مخصصة لمساعدة الصائمين على النشاط، وتتضمن التجارب إعادة التواصل مع الطبيعة أثناء المشي فوق الممرات الخشبية وسط المناظر الخلابة، أو ممارسة باقة من الأنشطة المائية، وحضور جلسات اليوجا ودروس الفن الإبداعي. ويتيح المتنزه للزوار ركوب الكاياك وممارسة التجديف الفردي أو الزوجي مع مرشد عبر غابات أشجار القرم، ومشاهدة شروق وغروب الشمس أو اكتشاف تجربة التجديف ليلاً في قوارب كاياك مجهزة بأضواء كاشفة.. ويوفر المتنزه كذلك برنامجاً خاصاً لجلسات اليوجا للسيدات كل يوم اثنين.

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