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بخور وعطور في سوق الأمنيات الرمضانية

بخور وعطور في سوق الأمنيات الرمضانية
30 مارس 2023 03:56

أبوظبي (وام) 

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ضمن مبادرات مؤسسة «تحقيق أمنية» خلال شهر رمضان المُبارك، انطلقت فعاليات «سوق الأمنيات الرمضانية» في المارينا مول أبوظبي، ويستمر السوق حتى 24 أبريل المقبل، وحضر الافتتاح الشيخة نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي، عضوة مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وطارق تهامي، المدير العام للمارينا مول، وعدد من منتسبي المؤسسة وسفراء المؤسسة للنوايا الحسنة. ويحتضن سوق الأمنيات الرمضانية متاجر لبيع المنتجات التراثية مثل العبايات، البخور، العطور إضافة إلى العديد من الحرف اليدوية المُتميّزة، وغيرها الكثير من المُنتجات المفضّلة خلال شهر رمضان، وفي أيام العيد.

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