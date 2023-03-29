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ذوبان جليد أنتاركتيكا يؤثر بشدة على المناخ

ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية
29 مارس 2023 23:21

كشفت دراسة جديدة أن تزايد ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية يبطئ تدفق المياه عبر محيطات العالم، وربما يكون له أثر كارثي على المناخ العالمي وسلسلة الغذاء البحرية وحتى في استقرار الجروف الجليدية.

تسهم «دورة التقلب» بالمحيطات التي تدفعها حركة المياه الأكثر كثافة نحو قاع البحر، في توصيل الحرارة والكربون والأكسجين والمغذيات الحيوية حول العالم.

لكن تدفقات مياه المحيط العميقة من القارة القطبية الجنوبية ربما تتراجع بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، بحسب دراسة منشورة اليوم الأربعاء في الدورية العلمية (نيتشر).

وقال ألان مكس متخصص علم المناخ بجامعة ولاية أوريجون «من المدهش رؤية ذلك يحدث بسرعة كبيرة». ومكس مؤلف مشارك في تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لكنه لم يشترك في هذه الدراسة. وأضاف «يبدو أن ذلك يبدأ في الوقت الحالي. وهذا هو أهم شيء».

في ظل تزايد درجات الحرارة، تتسرب المياه العذبة الناتجة عن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيطات، مما يقلل من ملوحة مياه السطح وكثافتها ويقلل التدفق الهابط إلى قاع البحر.

بينما فحصت دراسة سابقة ما قد يحدث لدورات التقلب المشابهة في شمال المحيط الأطلسي، أُجريت دراسات أقل حول ما قد يحدث بالنسبة لدورة مياه القاع في القارة القطبية الجنوبية.

وفحصت الدراسة السابقة لمياه شمال المحيط الأطلسي الآلية خلف سيناريو دمار العالم الذي ربما يشهد معاناة أوروبا من عاصفة قطبية شمالية بسبب تعطل نقل الحرارة.

وقال ماثيو إنجلاند عالم المحيطات في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، في إفادة صحفية «إنها كميات ضخمة من المياه... وهي كميات من المحيط الذي ظل مستقراً مدة طويلة».

- قاعدة سلسلة الغذاء

قال إنجلاند إن أثر ذوبان المياه في دورة مياه المحيطات العالمية لم يكن مشمولاً في النماذج المعقدة التي استخدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لوصف سيناريوهات تغير المناخ المستقبلية، لكنه سيؤخذ فيما بعد بعين الاعتبار.

وقال ستيف رينتول المؤلف المشارك في الدراسة إن تقلب المحيطات يسمح للمغذيات بالارتفاع من القاع، إذ يدعم المحيط المتجمد الجنوبي حوالي ثلاثة أرباع إنتاج العوالق النباتية العالمية التي تشكل قاعدة سلسلة الغذاء.

وقال رينتول، الزميل في منظمة «الكومونولث» للبحوث العلمية والصناعية في أستراليا «إن أبطأنا تدفق المياه الهابط بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، فنحن نبطئ الدورة بأكملها ونخفض أيضاً من كمية المغذيات التي تُعاد من أعماق المحيط إلى سطح المياه».

وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن المحيط لن يكون قادراً على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنفس الكفاءة، نظراً للتغير في خواص وتركيبة الطبقات العليا من المياه، وهو ما سيترك كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون في الجو.

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المصدر: آ ف ب
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أنتاركتيكا
القارة القطبية الجنوبية
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