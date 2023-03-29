هيكل ديناصور عمره 67 مليون سنة يعرض للبيع

من المقرر طرح هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس»، ضمن مزاد خلال الشهر المقبل في سويسرا.
احتاجت يولاندا شيكر-سيبر، أمينة متحف «آتال» للديناصورات في مدينة زوريخ إلى يومين حتّى تركّب بدقّة مع خبيرين أجزاء هذا الهيكل العظمي العملاق. وكانت عظام الحيوان، الذي يعود إلى 67 مليون سنة، نُقلت من ولاية أريزونا الأميركية إلى زوريخ داخل تسعة صناديق كبيرة.
ثُبّت الهيكل العظمي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 9,3 متر وطوله 11,6 متر، على سجادة حمراء تحت ثريات كريستالية وسط قاعة للحفلات الموسيقية في زوريخ، حيث سيُعرض قبل طرحه للبيع في 18 أبريل المقبل.
تشير دار «كولر» للمزادات إلى أنّ السعر التقديري لهذا الهيكل العظمي يُراوح بين ستة وثمانية ملايين فرنك سويسري (بين 6,5 و8,7 مليون دولار أميركي)، وهو مبلغ يعتبره الخبير في التاريخ الطبيعي لدى «كولر» كريستيان لينك «منخفضاً»، إذ يظهر مشترو هذا النوع من الآثار راهناً إقبالاً وحماسة كبيرين.
يتشكّل هذا الهيكل من مجموعة من العظام متأتية من ثلاثة ديناصورات «تي ريكس» عُثر عليها بين 2008 و2013 في مواقع في مونتانا ووايومنغ في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب دليل المزاد.
وكان عُثر في هذه المواقع على هيكلين عظميين لديناصورين من عائلة «تي ريكس» طُرحا للبيع ضمن مزادين. ففي العام 2000، بيع الهيكل العظمي «ستان» لقاء 31,8 مليون دولار، محطّماً الرقم القياسي السابق لـ«سو» الذي بيع في العام 1997 مقابل 8,4 مليون دولار.
وفي العام الفائت، اضطرت دار «كريستيز» لسحب هيكل عظمي لديناصور «تي ريكس» عثُر عليه من مونتانا أيضاً، قبل بضعة أيام من طرحه في مزاد كان مُرتقباً في هونغ كونغ، بسبب شكوك طالت أصالة أجزاء من الهيكل العظمي.
- قديم جداً
تؤكّد شيكر-سيبر أنّ تركيب أجزاء هذا الهيكل لم يكن بالمهمة السهلة، مضيفةً أنّ «العظام قديمة جداً إذ تعود إلى 67 مليون سنة، وهي تالياً هشة وتحوي تشققات».
ويثني آرت والين، الذي يتمتع بثلاثين سنة من الخبرة في تجميع هياكل عظمية للديناصورات، على رأي أمينة المعرض. ويقول وهو يثبّت مع زميليه عظمتين كبيرتين قرب منطقة الحوض «لم نكسر أي جزء من الهيكل العظمي».
ويتولّى والين ملء الشقوق في العظام مستخدماً أدوات تشبه تلك التي يستعملها أطباء الأسنان، ومعجونة لعب. ويعتبر أنّ الأجزاء المُرمَّمة من المهم أن تكون واضحة، مشيراً إلى زوايا لونها غامق كانت تظهر تشققات.
ويضيف «ينبغي أن تكون الأجزاء التي أُخضعت للترميم واضحة، منعاً لأي التباس في شأن المعلومات الخاصة بالهيكل العظمي».