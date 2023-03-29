«ليجولاند دبي» تحتفي بالربيع

تدعو حديقة ليجولاند دبي الترفيهية زوارها للتعرف على أبطال المدينة العصريين ومنهم رجال الأطفاء، ورجال الشرطة من خلال الاحتفالية المقامة لأول مرة «أبطال ليجو سيتي» خلال أعياد الربيع حتى 23 أبريل. ويشمل الاحتفال مجموعة من أنشطة تفاعلية تحمل طابع ليجو ومنها «أكاديمية تدريب رجال الأطفاء»، و«مغامرة الطيران»، و«ورشة الأصلاح بمقر الشرطة» حيث يعيش الأطفال تجربة حياة الأبطال العصريين، ويتعرفون على التحديات والصعوبات التي يواجهونها يومياً، ويكتسبون مهارات جديدة، ثم يتخرجون ليصبحوا من أبطال ليجو سيتي ويحصلوا على هدايا ليجو المميزة التي تضم شخصيات ليجو المصغرة «المينيفيجر»، وشارة البوب الشهيرة الحصرية، وقسيمة خصم علي الإقامة بفندق ليجولاند. وبمجرد الوصول إلى حديقة ليجولاند يحصل كل الأبطال الصغار على مجموعة «ليجو سيتي» الخاصة بهم، وتشمل بطاقة تقييم ليجو سيتي وتعليمات إرشادية لبدء مغامراتهم الشيقة في أرض ليجو سيتي. وهنالك 3 تحديات يجب أن يخوضها كل بطل صغير وإكمالها، تبدأ بتحدي «أكاديمية تدريب رجال الإطفاء»، حيث عليهم تخطي بعض العقبات المرحة، وإخماد النيران ليتمكنوا من الحصول على ختم بطل الإطفاء. التحدي الثاني «مغامرة الطيران» هو مغامرة بحث وفك شفرات العديد من الأدلة الإرشادية ليتمكن الصغار من إكمال رقم الرحلة المفقود والحصول على ختم بطل الطيران. والتحدي الأخير هو«ورشة الإصلاح بمقر الشرطة»، حيث يساعد الأطفال في بناء وتصليح سيارة شرطة ليجو المحطمة ليحصلوا على ختم بطل الشرطة الخاص بهم. وبمجرد الحصول على الأختام سيتوجه الأطفال إلى الصغار لمقر تخريج الأبطال ليتم إعلانهم رسميا «كأبطال ليجو سيتي» ومكافأتهم بـ 3 من شخصيات ليجو الأبطال المصغرة، إضافة إلى شارة أبطال ليجو سيتي ذات الإصدار المحدود، وقسيمة خصم رائعة للإقامة في فندق ليجولاند. كما يمكن للأبطال الصغار مشاهدة موكب شخصيات ليجولاند اليومي والانضمام إلى شخصيات ليجولاند المحببة في ليجو سيتي وهم يرتدون ملابس الأبطال العصريين والرقص والغناء معهم. ولإعادة شحن طاقة أبطال ليجو سيتي الصغار أثناء مشاركتهم في الأنشطة المختلفة، فيمكنهم الاستمتاع بعرض «الأطفال يأكلون مجاناً» في «بوفيه القيصر للبيتزا والمعكرونة»، وتذوق بوفيه شهي يشمل أنواع مختلفة من البيتزا والمعكرونة النباتية وغير النباتية، ومقبلات لذيذة، ووجبات خفيفة وسلاطات صحية.