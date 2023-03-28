«الدراما المشتركة».. بطولات جماعية متفردة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتفرد الدراما الرمضانية لهذا العام، بعرض مجموعة من الأعمال الدرامية المشتركة التي تجمع نخبة من أبرز نجوم التمثيل في الإمارات وفي دول الخليج، وترفع بعض المسلسلات في «الماراثون الرمضاني» شعار «البطولة الجماعية» والتي تتنوع في مضمونها الهادف وأفكارها المختلفة بين الاجتماعي، والتراجيدي والكوميدي، ومنها: «النكران»، «منزل 12»، «جذوع»، «النون وما يعلمون»، و«بطن وظهر».

الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الذي يشارك هذا العام في بطولة المسلسل الخليجي المشترك «بطن وظهر» مع سعاد علي، أيد أهمية التعاون المشترك بين صناع الدراما عموماً من أجل تنفيذ أعمال فنية تخدم «المشهد الدرامي» بظهور مسلسلات بأفكار ومضامين مختلفة وهادفة ترقى بمستوى المشاهد، وقال: شاركت في شهر رمضان الماضي في بطولة المسلسل الخليجي «عائلة عبد الحميد حافظ» مع هيا عبد السلام وفؤاد علي، ونال العمل صدىً كبيراً، فأنا أحرص بصفة مستمرة على حضوري الفني في أعمال خليجية مشتركة، لأنها تسهم في تطوير الفنان من خلال عملية الاحتكاك مع الآخر، والتعرف إلى ثقافات فنية مختلفة، ومن ناحية أخرى تساعد أيضاً على عملية التسويق للعمل والفنان نفسه خارج نطاق بلده، مشيداً بأغلب الأعمال الخليجية المشتركة التي تعرض في رمضان هذا العام، والتي تحوي مضموناً مختلفاً وقصصاً متنوعة.

انتعاشة فنية

الممثلة فاطمة الحوسني التي تعيش انتعاشة فنية، رمضان هذا العام، حيث تشارك في 3 مسلسلات دفعة واحدة، هي الإماراتي «بيت القصيد» مع علي جمال ومرعي الحليان، والخليجيان «النون وما يعلمون» مع إلهام الفضالة و«منزل 12» مع سعد الفرج، أكدت أن الدراما المشتركة تصنع حالة من التفرد والتميز الفني، وفي الوقت نفسه تسهم في عملية تبادل الثقافات والخبرات خصوصاً بين جيل المخضرمين والشباب، لذلك فهي تحرص أن تشارك بأعمال متعددة في أغلب دول مجلس التعاون، لأنها تثري الساحة الدرامية بأعمال ذات أفكار جديدة وطاقات إبداعية مختلفة.

توليفة غنية

الممثل داوود حسين الذي لعب في رمضان الماضي بطولة المسلسل الخليجي المشترك «عين الذيب»، يعود هذا العام على شاشة «قناة أبوظبي» ليشارك في بطولة مسلسل «النكران»، الذي يجمع توليفة غنية من أبرز الممثلين الإماراتيين والخليجيين، منهم باسمة حمادة ومنصور الفيلي وأمل محمد وشيلا سبت، أكد أنه أحد الممثلين الذي يعشق الأعمال الفنية المشتركة، إذ يراها تخدم المشهد الدرامي بشكل كبير، ويتعاون في تنفيذها نخبة من صناع الدراما المحترفين، الذين لديهم باع طويل في هذا المضمار، إلى جانب التعاون مع المبدعين الشباب في عالم التمثيل، الأمر الذي يضفي روح من الألفة والمحبة التي تعم أجواء التصوير، وتسهم في تنفيذ أعمال بمستوى فني عالٍ، من ناحية الفكرة والمضمون والأداء.

مدارس فنية

أكد الممثل منصور الفيلي الذي يشارك في بطولة المسلسل الخليجي «النكران» مع داوود حسين الذي يعرض على شاشة «قناة أبوظبي»، أن الأعمال الدرامية المشتركة تثري المشهد الفني بأعمال «خارج الصندوق»، إذ تعرض قصصاً اجتماعية تهم شرائح متعددة، بلهجات وثقافات مختلفة، وفي الوقت نفسه تكسب الممثل المعارف والخبرات من خلال الاحتكاك مع الآخر، والاستفادة من المدارس الفنية الأخرى.