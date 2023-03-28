باحث إماراتي يكتشف 12 زخة شهابية

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي 12 زخة شهابية جديدة تم اكتشافها من خلال نتائج رسالة ماجستير قدمها الباحث محمد شوكت عودة، ضمن برنامج ماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك التابع لقسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك في جامعة الشارقة، ويأتي الاكتشاف بعد تحليل أرصاد شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، وتتكون الشبكة من ثلاث محطات موزعة في صحراء أبوظبي، وتم تحليل هذه الأرصاد منذ تشغيل الشبكة في عام 2017 إلى نهاية 2021، والتي اشتملت على ما يقارب من 77 ألفاً من الشهب، بحيث تم تحديد مدار كل منها حول الشمس بحساب عناصره المداريّة، وقد تمت مخاطبة الاتحاد الفلكي الدولي والتعريف بالزخات الشهابية الجديدة، مع ذكر العناصر المدارية، إضافة إلى الاسم المقترح للزخة الجديدة، حيث أقرّ الاتحاد الفلكي الدولي الزخات المقترحة ونشرها على موقعه.